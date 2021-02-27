رئيس برلمانية النور يتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري

أعلن الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري، والذي أثار كثيرا من تخوفات المواطنين خلال الفترة الماضية.





وقال "خير الله"، إن اللجنة القانونية بحزب النور، أعدت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري، وسأتقدم به غدًا الأحد، مشيرًا إلى أن التعديلات المقدمة ستشمل حذف الفقرة الثالثة من المادة 35 مكررًا من القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاصة بربط توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغيرها من المرافق، بالقيد والتسجيل في الشهر العقاري.



