هتقضي عليها في ثوان.. 5 طرق طبيعية للتخلص من النمل والحشرات

- منظف زجاج ومنظف سائل

يمكن أن يساعد الجمع بين منظف الزجاج بالرش مع المنظفات السائلة أو صابون الأطباق في ردع النمل من دخول منزلك، يقوم بذلك عن طريق إزالة أثر الفرمون المعطر الذي يتركونه وراءهم عند المشي.

- الفلفل

نظرًا لأن النمل يجد رائحة الفلفل مزعجة ، يمكنك تجربة الفلفل الأسود أو الأحمر (كايين) كرادع للنمل، و هذا العلاج لغزو النمل طبيعي وآمن تمامًا.





- النعناع

النعناع طارد طبيعي للحشرات وقد يكون فعالًا جدًا في صد النمل والحشرات الأخرى ، مثل البعوض.





امزج 10 إلى 20 قطرة من زيت النعناع العطري مع كوبين من الماء، رش الخليط حول الألواح والنوافذ في منزلك. دعها تجف.



