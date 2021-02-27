هتقضي عليها في ثوان.. 5 طرق طبيعية للتخلص من النمل والحشرات

هناك العديد من المنازل التي يعاني ساكنيها من تواجد بها النمل والحشرات، وخصوصا بالمنازل التي يوجد فيها اشجار وزرع كثير، ولكن البعض لا يفضل استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من الحشرات، ويبحثون عن أفضل الطرق الطبيعية لذلك.
ووفقا لما قدمه موقع healthline نعرض إليكم افضل الطرق الطبيعية للتخلص من الحشرات..
- منظف زجاج ومنظف سائل
يمكن أن يساعد الجمع بين منظف الزجاج بالرش مع المنظفات السائلة أو صابون الأطباق في ردع النمل من دخول منزلك، يقوم بذلك عن طريق إزالة أثر الفرمون المعطر الذي يتركونه وراءهم عند المشي.
امزج معًا ورش على المناطق التي يبدو أن النمل يتجمع فيها أو نشأ منها، امسح المنطقة بعد الرش ، تاركًا بقايا خفيفة.
- الفلفل
نظرًا لأن النمل يجد رائحة الفلفل مزعجة ، يمكنك تجربة الفلفل الأسود أو الأحمر (كايين) كرادع للنمل، وهذا العلاج لغزو النمل طبيعي وآمن تمامًا.
- النعناع
النعناع طارد طبيعي للحشرات وقد يكون فعالًا جدًا في صد النمل والحشرات الأخرى ، مثل البعوض.
امزج 10 إلى 20 قطرة من زيت النعناع العطري مع كوبين من الماء، رش الخليط حول الألواح والنوافذ في منزلك. دعها تجف.
مثل معظم الزيوت الأساسية ، احتفظ بزيت النعناع بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة ، وخاصة القطط ، التي يمكن أن تصاب بمرض شديد إذا تعرضت لها.
- زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي يصد النمل ويقتل.
اخلطي 5 إلى 10 قطرات من زيت شجرة الشاي مع كوبين من الماء واستخدميه كرذاذ.
يمكنك أيضًا تشبع كرات القطن ووضعها حول منزلك حيث رأيت النمل.
إذا كانت الرائحة قوية جدًا ، فحاول صنع مزيج يجمع بين زيت شجرة الشاي وزيت النعناع والماء.
- زيت الليمون الكافور
الزيت المستخرج من شجرة الأوكالبتوس بالليمون هو طارد طبيعي آخر للحشرات، يحتوي على السترونيلا ، الذي يستخدم في الشموع لصد الحشرات الطائرة ، مثل البعوض.
لا تتناول زيت الليمون والأوكالبتوس، واحفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
للاستخدام ، اشبع كرات القطن بالزيت غير المخفف، ضع في المناطق التي شوهد فيها النمل، تغيير أسبوعيا.
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