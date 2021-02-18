باستخدام بيكربونات الصوديوم .. طريقة القضاء على النمل

يعاني الكثيرون من مشكلة انتشار النمل بالمنزل، وهو ما يحير السيدات في اتباع أفضل الحيل لطرد النمل.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الطرق للقضاء على النمل من المنزل.

طريقة للقضاء على النمل..

المكونات :

نبات اللورى

طريقة التحضير :

يطحن نبات اللورى إلى أن يصير بودرة ويوزع على أركان المنزل بالتساوى ويوضع فى شقوق الجدران والأرضيات وسوف تلاحظين إختفاء النمل تماما وهذه الطريقة مجربة ومضمونة وليس لها أى آثار جانبية فهى لا تسبب أضرار لوجود أفراد لديهم حساسية الصدر داخل المنزل فهى رائحة طبيعية جيدة ولكنها لا يستطيع النمل استنشاقها فيهرب منها .

التخلص من النمل الصغير في المنزل...

بيكربونات الصودا :

وتعمل بيكربونات الصودا على تعطيل الكيمياء الطبيعية داخل أجسام النمل، حيث يمكن أن يتم وضع بيكربونات الصودا مع السكر وذلك بنسب متساوية ثم يتم وضعه عند أماكن تجمع النمل وسوف تجدون أن النمل مجتمع في هذا الخليط فقط.



- البوراكس:



وهو من المواد السامة لجميع الحيوانات، لذا يمكن أن يتم وضع المنظفات المنزلية التي تحتوي على البوراكس مع زبدة الفول السوداني والماء والسكر، ونخلطهم حتى يصبح كالعجينة، ثم توضع العجينة في وعاء به ثقوب ويتم بعد ذلك وضع هذا الوعاء في أماكن تجمع النمل، وستلاحظين بعد مدة التخلص من النمل في المنزل تماما.



- الطحين :

