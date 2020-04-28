في 5 دقائق .. 3 طرق سحرية للتخلص من النمل

مع دخول فصل الصيف تكثر النمل والحشرات في المنزل بطريقة كبيرة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، ونقدم لكِ طرق سحرية تساعد على التخلص من النمل في المنزل بطرق فعاله في دقائق معدودة.





طرق التخلص من النمل في المنزل:





- إذابة الفانيليا في الماء ثم رش الخليط على المناطق المكشوفة في المنزل.





يمكن للزيوت الأساسية من اليانسون والقرنفل والريحان أن تساعد ربات اليوم في التخلص من النمل ، وذلك عن طريق وضع هذه الزيوت على النافذة.





- ضع 5 جرام من القرنفل في كوب من الماء واغليها لمدة 15 دقيقة، وضعي الكوب في أرجاء المنزل للتخلص من المنزل



