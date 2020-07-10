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توك شو

صحفي من بكين: حمى الضنك تنتشر عن طريق الحشرات الطائرة ..فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:49 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال أحمد فودة صحفي مصري مقيم في بكين، إنه منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا في الصين والتي بدأت يوم 11 يونيو حتى 9 يوليو وكانت إجمالي الحالات المصابة 335 حالة فقط.


وأضاف أحمد فودة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه من يوم 6 يوليو وحتي الآن لا يوجد حالات جديدة مصابة بكورونا في الصين.


وتابع أحمد فودة، أنه تمت السيطرة بشكل كبير على الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا في الصين وتم نجاح سيطرة الدولة الصينية على ذلك بالفعل.


وأوضح أحمد فودة، أنه في يوم 5 يوليو تم اكتشاف حالة مصابة بحمى الضنك في مدينة من المدن الصينية وكذلك اليوم 10 يوليو تم ظهور حالة أخرى لحمى الضنك في مدينة أخرى وليس بالعاصمة الصينية.


وأشار إلى أنه لا يوجد قلق من حمى الضنك نهائيا لأنه لا ينتقل من شخص لآخر ولكنه ينتقل عن طريق بعض الحشرات الطائرة.

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