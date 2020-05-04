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مرأة

فى غمضة عين .. حيلة سريعه تخلصك من النمل فورا

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:34 ص
النمل
النمل
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لبودرة االأطفال ، المعروفة أيضًا باسم  بودرة التلك ، فهى حل العديد من المشاكل. يمكن لهذه الأداة السحرية أن تفعل أكثر بكثير من مجرد تنعيم بشرة طفلك. يمكنك وضع القليل منها تحت ذراعيك في يوم حار لتجنب التعرق ، وستكون رائحة إبطيك رائعة حتى! يمكنك أيضًا استخدامه كشامبو للحيوانات الأليفة ، ويمكنه أيضًا التخلص من تلك الروائح الكريهة المنبعثة من حذائك.

موقع Bright Side يقدم العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام بودرة الأطفال لجعل حياتك في المنزل أسهل
1. استخدم شامبو الحيوانات الأليفة

ويمكن استخدام هذا المسحوق المذهل أيضًا كشامبو للحيوانات الأليفة أيضًا. فقط افركي بعض مسحوق الأطفال على فروة رأسهم ، ثم اتركيه لبضع دقائق قبل فركه.

2. إزالة الروائح من الأحذية\
عندما ترتدي الكثير من الأحذية ، فإنها تميل إلى أن تكون لها رائحة سيئة لأننا نتعرق باستمرار. للتخلص من الرائحة يمكن ، رش القليل من هذا المسحوق السحري في حذائك طوال الليل  عندما يمتص المسحوق الرطوبة ، فإنه يزيل أي روائح كريهة.

3. ابتعدى عن النمل!

رشي القليل من بودرة الأطفال في مناطق تواجد النمل فى منزلك حيث يتجمع النمل ، كما هو الحال في شقوق الأرضية  ما عليك سوى رش دائرة من مسحوق الأطفال حول طعامك لتجنب الاضطرار إلى مشاركتها مع تلك النمل المزعج.
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