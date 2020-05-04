فى غمضة عين .. حيلة سريعه تخلصك من النمل فورا

ويمكن استخدام هذا المسحوق المذهل أيضًا كشامبو للحيوانات الأليفة أيضًا. فقط افركي بعض مسحوق الأطفال على فروة رأسهم ، ثم اتركيه لبضع دقائق قبل فركه.







عندما ترتدي الكثير من الأحذية ، فإنها تميل إلى أن تكون لها رائحة سيئة لأننا نتعرق باستمرار. للتخلص من الرائحة يمكن ، رش القليل من هذا المسحوق السحري في حذائك طوال الليل عندما يمتص المسحوق الرطوبة ، فإنه يزيل أي روائح كريهة.



