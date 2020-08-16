بمكون سحري.. اقض على النمل وحشرات الصيف في لحظات

يعرف فصل الصيف بانتشار العديد من الحشرات المزعجة، وخاصة النمل والناموس مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، ونظرًا لتعدد هذه الحشرات سنقدم لك بعض الوصفات للتخلص من حشرات الصيف بأمان دون مواد كيميائية مضرة.
النمل
النمل من أسرع الحشرات انتشارًا في الصيف، وذلك لحصولة على الطعام، وتسسب القطع الضغيرة من الطعام لتجمع النمل حولها بشكل كبير، لذلك يجب الحرص على التنظيف بشكل مستمر ، أما عن طرده فيمكننا استخدام زيت القرنفل ورشه باستمرار في أرجاء المنزل لأنه طارد قوي للنمل برائحة نفاذة.
البرص
يساعد عشب الشيح في التخلص من الأبراص بشكل سريع أسرع، فهو من الوصفات القوية للقضاء على الأبراص، ويفضل وضع الشيح في قطعة قماش خفيفة وربطها وتعليقها في مكان ظهوره حتى تنتشر رائحة الشيح ويمنع ظهور البرص مجددًا.
الصراصير
1 - يمكننا عمل خليط من الماء والخل والصابون السائل ورشه مباشرة على الصرصير لتموت فورًا.
2- السكر وبيكربونات الصوديوم من أهم الوصفات التى تعمل على تسمم الصراصير فورا تناولها حيث يجذب السكر الصراصير لتتناوله مع البيكربونات التي تقضي عليها.