بمكون سحري.. اقض على النمل وحشرات الصيف في لحظات

النمل

البرص





الصراصير

1 - يمكننا عمل خليط من الماء والخل والصابون السائل ورشه مباشرة على الصرصير لتموت فورًا.

2- السكر وبيكربونات الصوديوم من أهم الوصفات التى تعمل على تسمم الصراصير فورا تناولها حيث يجذب السكر الصراصير لتتناوله مع البيكربونات التي تقضي عليها.