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حوادث

ضبط 3 أطنان فول يحوى حشرات قبل ترويجها على المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة

السبت 09/مايو/2020 - 01:41 م
ضبط 3 طن فول يحوى
ضبط 3 طن فول يحوى حشرات
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كتب محمد صبرى
استمرارا لجهود أجهزة الأمن للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، التى أسفرت عن ضبط أمين عهدة مخزن جملة بدائرة قسم شرطة حلوان لحيازته كمية قدرها ٣ أطنان فول تموينى غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لوجود تغير فى خواصه الطبيعية واحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس"، تمهيدًا لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية.

 
كما تم ضبط المدير المسئول عن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة التجمع الثالث لحيازته كمية قدرها ٤ أطنان "مسلى، دقيق فاخر، شيكولاته" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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