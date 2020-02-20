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العناكب والصراصير والنمل.. وصفة رخيصة الثمن للقضاء على حشرات المنزل

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:51 ص
العناكب والصراصير
العناكب والصراصير والنمل .. وصفة رخيصة الثمن للقضاء عليها
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رضوى حسام
استخدام المبيدات الحشرية المليئة بالمواد الكيميائية أمر ضار جدا على صحة الإنسان، ومن الأفضل استخدام شيء طبيعي وآمن عندما يكون ذلك ممكنًا، لذا نشر موقع "bright side" بدائل طبيعية للقضاء على بعض أنواع الحشرات في المنزل.

الصراصير 
الصراصير ليست حشرة مظهرها مخيف فقط لكنها من أكثر الحشرات الحاملة لكثير من الأمراض التي قد تؤدي لمشاكل صحية، لكن بنصف بصلة ووضع ملعقة صغيرة من صودا الخبز عليها، ثم وضعها فى زوايا المنزل، لن تجرأ الصراصير على الاقتراب منه .

العناكب
الخطير في وجود العناكب هو أنه يوجد أنواع عديدة منها سامة، لذلك سيكون من الجيد معرفة أنه يوجد طارد طبيعي لها، فالعناكب لا تحب الروائح النفاذة، لذلك خلط حوالي 10-15 نقطة من زيت النعناع على كوب ماء ورشها في المنزل ستبقي العناكب بعيدة عنه.

النمل 

من أكثر الأمور المزعجة وجود النمل بالمنزل، لأنه يتواجد في شكل مجموعات ويتسلل إلى المطبخ وأماكن التخزين، لكن النمل لا يحب رائحة القرفة نهائي فسيكون من الجيد رش بعض القرفة على أماكن دخول النمل.

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