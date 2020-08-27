كيفية التخلص من النمل.. 11 حيلة مبتكرة منها استخدام الفلفل الحار

يعد وجود النمل في المنزل شيئا مزعجا لذا نبحث دائما عن كيفية التخلص من النمل، وغالبا ما نجده يتجمع حول الأطعمة المختلفة، ويصل إليها بالرغم من تغطيتها وحفظها في الأواني المغلقة، ولكن دائما ما يجد الطريق التي يتسلل بها إلى الطعام الذي نفضله، ومن أشهرها السكر، لذا سنقدم إليكم فيما يلي حلولا لـ كيفية التخلص من النمل









وتوجد العديد من الطرق التي يمكن بها معرفة كيفية التخلص من النمل في المنزل وبشكل نهائي، والتي يمكن أن تتم باستخدام العديد من الطرق الطبيعية، ومكونات موجودة داخل كل منزل.





كيفية التخلص من النمل في المنزل





1- الزيوت العطرية:

ويكره النمل زيت القرنفل وزيت النعناع لذا يمكن أن يتم استخدام أيًا منهم في بخاخات، ثم يتم الرش في أماكن تجمع النمل ، وهي طريقة فعالة لـ التخلص من النمل في المنزل.





2- الماء والصابون:

ويمكن التخلص من النمل في المنزل عن طريق وضع ملعقتين من الشامبو على نصف كوب من الماء، ثم رشه على الأماكن التي يوجد بها نمل ولكن يجب مراعاة أن يكون المكان رطب، وهذه طريقة للتخلص من النمل بشكل نهائي .





3- بودرة التلك أو الطباشير:

ويمكن أن يتم رسم خطوط متساوية بالتلك أو الطباشير، وسوف تجد النمل لا يمشى على هذه الخطوط لأنه يخاف من أن يمشي عليها.





4- قشر الخيار:

يعد قشر الخيار أحد الطرق الفعالة في التخلص من النمل في المنزل؛ حيث ان الخيار من المواد السامة بالنسبة للنمل، لذا يمكن وضع قشر خيار في الأماكن التي يظهر بها.





5- السمسم : السمسم يعمل على تعطيل حاسة الشم التي يمكن من خلالها أن يشم النمل رائحة الطعام، لذا يمكن وضعه مكشوف وسوف تجد النمل لا يتجمع حول الطعام طالما بجانبه سمسم مكشوف.









6- الخل :

ويمكن أن يوضع الخل في بخاخ ويتم رشه في الأماكن التي يتجمع فيها النمل كما يمكن أن يتم تكرار العملية عدة مرات لـ التخلص من النمل في المنزل نهائيا .





7- بيكربونات الصودا :

وتعمل بيكربونات الصودا على تعطيل الكيمياء الطبيعية داخل أجسام النمل، حيث يمكن أن يتم وضع بيكربونات الصودا مع السكر وذلك بنسب متساوية ثم يتم وضعه عند أماكن تجمع النمل وسوف تجدون أن النمل مجتمع في هذا الخليط فقط.





8- البوراكس:

وهو من المواد السامة لجميع الحيوانات، لذا يمكن أن يتم وضع المنظفات المنزلية التي تحتوي على البوراكس مع زبدة الفول السوداني والماء والسكر، ونخلطهم حتى يصبح كالعجينة، ثم توضع العجينة في وعاء به ثقوب ويتم بعد ذلك وضع هذا الوعاء في أماكن تجمع النمل، وستلاحظين بعد مدة التخلص من النمل في المنزل تماما.



9- الطحين : ويعتبر الطحين مثل الطباشير تمامًا؛ حيث ينفر منه النمل لذا يمكن أن يتم وضعه على الأماكن التي يوجد بها نمل لـ التخلص من النمل في المنزل نهائيا .





10- الفلفل الحار:

ويمكن أن يتم استخدامه الفلفل الحار في التخلص من النمل في المنزل؛ حيث يمكن أن يرش في الأماكن التي يتواجد بها نمل في الحديقة كما يمكن أن يضاف إليه الكركم لكي يتم القضاء على النمل بشكل نهائي.





11- النعناع :