AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اطردي النمل من منزلك بحيلة غريبة وآمنة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:00 ص
طارد النمل
طارد النمل
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة انتشار النمل بالمنزل ويحار الاغلبية فى اتباع أفضل الحيل لطرد النمل، وخاصة لى فصل الصيف، ففصل الصيف معروف بانتشار الحشرات المزعجة مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، ونظرًا لتعدد هذه الحشرات سنتعلم معًا اليوم عدة وصفة مضمونة للتخلص من حشرة النمل فى الصيف بأمان دون مواد كيميائية مضرة.


وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن زيت القرنفل فعال فى التخلص من حشرة النمل بأمان دون مواد كيماوية.


طريقة استعمال زيت القرنفل لطرد النمل :


النمل

النمل من أسرع الحشرات انتشارًا في الصيف بسبب وبدونه لهذا يجب الانتباه لمتابعة التنظيف باستمرار وعدم تواجد أي فتات في أي مكان حتى لا يظهر النمل.

ووفقا لما نشره الموقع انه بإمكاننا طرد النمل برش زيت القرنفل فى أرجاء المنزل لأنه طارد قوي للنمل برائحة نفاذة.

كررى هذه الوصفة يوميا لطرد النمل نهائيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز قتل النمل وسد بيت له.. دار الإفتاء تحدد حالة واحدة

بـ 4 مكونات.. خلطة طبيعية لقتل النمل والحشرات

7 طرق فعالة للتخلص من الناموس نهائيا.. النعناع والثوم أبرزها

في لمح البصر وبدون مبيدات.. تخلصي من الحشرات في منزلك

ترشيحاتنا

حسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي.. فيديو

إزاي تعرف الزبدة الأصلي... وتفرق بين الفلاحي والسمن البلدى

شيطان البحر الطائر تخرج للسياح في ظاهرة فريدة على شواطئ الغردقة ..شاهد

وزيرة الصحة: علاج مجاني لـ مليون و800 ألف من أصحاب الأمراض المزمنة

21 إصابة في النادي.. طارق العشري يكشف تفاصيل إصابته ولاعبي الفريق بكورونا

تعرف على سيارة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وفستان صيفي.. جوهرة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

تعطل الإنترنت والكهرباء.. بقعة شمسية خطيرة تتجه نحو الأرض.. صور

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة