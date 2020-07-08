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منوعات

تقارير صينية تكشف عن مرض جديد ينتقل من خلال الحشرات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لم يتعافَ العالم نهائيا من فيروس كورونا الذي خرج من رحم سوق مدينة ووهان بالصين ، ليقوم العلماء بتلقي صدمة جديدة تؤكد وجود مرض جديد قد يتحول إلى وباء جديد . 

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أكد الأطباء في شمالي الصين أن هناك مرضا جديدا يسمى " الضنك"، و هو عبارة عن حمى تنتشر بين المواطنين من خلال الحشرات . 

فيما قال مسؤولون ان شخصا اصيب، يوم الأحد، بالمرض، وتنتشر حمى الضنك عن طريق البعوض المصاب ، ويمكن أن تسبب الوفاة في الحالات القصوى.

و أضاف المسئولون أنهم يقومون الآن بمسحات للمواطنين؛ للقيام باختبارات لتحديد المرضى المصابين بذلك المرض و عزلهم حتى لا ينقلون العدوى . 

جدير بالذكر أن التقارير أشارت إلى أن أعراض ذلك المرض هو ارتفاع درجة الحرارة و القئ و الصداع و التهاب في المفاصل بالجسم . 
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