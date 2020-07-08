تقارير صينية تكشف عن مرض جديد ينتقل من خلال الحشرات

لم يتعافَ العالم نهائيا من فيروس كورونا الذي خرج من رحم سوق مدينة ووهان بالصين ، ليقوم العلماء بتلقي صدمة جديدة تؤكد وجود مرض جديد قد يتحول إلى وباء جديد .





و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أكد الأطباء في شمالي الصين أن هناك مرضا جديدا يسمى " الضنك"، و هو عبارة عن حمى تنتشر بين المواطنين من خلال الحشرات .





فيما قال مسؤولون ان شخصا اصيب، يوم الأحد ، بالمرض، و تنتشر حمى الضنك عن طريق البعوض المصاب ، ويمكن أن تسبب الوفاة في الحالات القصوى.





و أضاف المسئولون أنهم يقومون الآن بمسحات للمواطنين؛ للقيام باختبارات لتحديد المرضى المصابين بذلك المرض و عزلهم حتى لا ينقلون العدوى .





جدير بالذكر أن التقارير أشارت إلى أن أعراض ذلك المرض هو ارتفاع درجة الحرارة و القئ و الصداع و التهاب في المفاصل بالجسم .