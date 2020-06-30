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مرأة

في لمح البصر وبدون مبيدات.. تخلصي من الحشرات في منزلك

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:02 ص
الحشرات
الحشرات
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لمياء الياسين
بدون مبيدات كيميائية هناك طرق سريعة يمكنها أن تساعد في التخلص من الحشرات في منزلك بمكونات طبيعية آمنة، إليكِ أبرز تلك الطرق يقدمها موقع  Bright Side  للتخلص من الحشرات المنزلية. 


1. الصراصير

قطعي بصلة وأضيفي ملعقة صغيرة من صودا الخبز وضعي هذا المزيج في زوايا منزلك. أعد تطبيقه يوميًا وقريبًا جدًا ستجد منزلك خاليًا من الصراصير والحشرات

2. القراد

امزجى 20 نقطة من زيت الورد من المسك ، و 10 قطرات من الزيت العطري ، و 5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي ، و 5 قطرات من السترونيلا أو زيت الليمون العطري  وخففيها إلى 100 مل بالخل أو الماء و نقله إلى زجاجة رذاذ. رجه جيدًا ورشه على ملابسك قبل الخروج.

3. آفات الحديقة

يمكن لحشرات المن وسوس العنكبوت وغيرها من آفات الحديقة أن تلحق ضررا كبيرا بحديقتك فقط امزجى 1/2 كوب من الفلفل الحار مع 1/2 كوب من الثوم أو البصل ، وامزجه حتى يتحول إلى عجينة. امزجى المعجون مع 500 مل من الماء الدافئ. اتركيها لمدة 24 ساعة في مكان دافئ ، صفيها ورشى نباتاتك بهذا السائل .

4. العناكب

لن يقتل هذا الطارد الطبيعي العناكب ولكنه سيبعدهم لأنهم لا يحبون الروائح القوية. أضف 5-10 قطرات من زيت النعناع إلى مزيج 200 مل من الماء و 1/4 ملعقة صغيرة من المنظفات السائلة ، ورج جيدًا ورش المناطق المصابة مرة واحدة في الأسبوع حتى تهرب جميع العناكب. يمكن استبدال زيت النعناع بزيت الأوكالبتوس أو السترونيلا أو اللافندر أو زيت شجرة الشاي.

5. السوس

إذا تركت الدقيق أو الحبوب أو الأرز في الخزانة مغلقة ، فقد ينتهي بك الأمر مع هذه الحشرات غير المرغوب فيها في طعامك. السوسة تفضل الحبوب والبذور ولكن يمكن أن تظهر أيضًا في الدقيق هذه الحيلة يمكن أن تكون حلًا جيدًا.

يبدو أن السوسة لا تحب رائحة  أوراق الغار أو القرنفل . أسقط فصًا أو ورق الغار على الجزء العلوي من الطعام وحول الحاويات لإبعاد هذه الأشياء عن مخزن الطعام.
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