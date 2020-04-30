ضعي كيسًا مملوءًا بالماء أمام النافذة واطردي الذباب من منزلك

يشتكى الكثير من الأشخاص من تواجد الذباب فى المنزل، ولا يستطيعون إخراجه سريعًا من البيوت، كما أن الذباب يعتبر من الحشرات التى تواجة ربة المنزل صعوبة فى طرده.

تداول مستخدمو السوشيال ميديا طريقة فعّالة، بعد أن جربها كثيرون وأشادوا بفاعليتها لطرد الذباب.

وكانت الطريقة المتداولة غير مكلفة، حيث انها تعتمد على كيس شفاف مملوء بالماء ومعلق بمنتصف الشباك، وهو ما قد يمنع ذلك من دخول الذباب طول النهار.

ويؤدي الماء الموجود بالكيس الشفاف إلى انعكاس صورة الذبابة، ولكن بصورة أكبر، فتظن أنها ستواجه حشرة كبيرة فتبتعد وتمتنع عن الدخول، وقد أثارت الفكرة إعجاب الكثير بعد تجربتها وإثبات فاعليتها.

وأصبح طرد الذباب بكيس الماء طريقة يطبقها أصحاب القصور والكافيهات المفتوحة في الصيف لطرد الذباب، وتوضح الصور المرفقة الطريقة الصحيحة.

