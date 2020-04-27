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مرأة

في غمضة عين.. نوع من التوابل يخلصك من الحشرات للأبد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:59 ص
الحشرات
الحشرات
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لمياء الياسين

طرق بديلة للتخلص من الحشرات في المنزل دون الإضرار بنفسك أو أسرتك وذلك بمواد طبيعية من مطبخك إليك أبرز تلك الطرق يقدمها موقع برايت سايد.

1. استخدام البخاخات بتركيزات عالية من الزيوت العطرية:

البخاخات الزيتية المنزلية الصنع لها تأثير طارد على البعوض والنمل والحشرات الأخرى. يجب عليك إعادة تطبيق الرش كل ساعة ويجب أن يكون تركيزه على الأقل 10٪ وما يصل إلى 50٪. زيت النعناع وزيت الليمون والكافور شائع جدًا لهذه الأغراض.

 

2. حرق النباتات مثل الأوكالبتوس:

أظهرت هذه الدراسة كيف يمكن لدخان النباتات المختلفة ، بما في ذلك الأوكالبتوس ، أن يكون بمثابة طارد للحشرات.

 

3. الطماطم:

تحتوي أوراق الطماطم بشكل طبيعي على مادة تسمى IBI 246 ، والتي تعمل كطارد للبعوض والقراد. أظهرت هذه الدراسة أنها كانت فعالة ولكن دون الإضرار بالبيئة أو صحتك.

 

4. رش مزيج من الفلفل الحار والثوم والماء والصابون:

إذا كنت لا تحب الطعام الحار جدًا ، فهناك احتمال كبير بأن الحشرات التي تحاول اقتحام منزلك ليست كذلك. يستخدم رذاذ الفلفل الحار كرادع فعال للحشرات. يجب أن تكون حريصًا على عدم تطبيقه على أي شيء صالح للأكل وتجنب أي اتصال بعينيك ويديك. يمكنك أيضًا دمجه مع الثوم وقليل من الصابون.

 

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