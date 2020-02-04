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مرأة

رخيصة جدا.. 3 وصفات سحرية للتخلص من الحشرات الطائرة نهائيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:11 م
3 وصفات سحرية للتخلص
3 وصفات سحرية للتخلص من الصراصير نهائيا
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حياة عبد العزيز
الصراصير والنمل من أكثر المشكلات التي تواجهها السيدات في المنازل، لما تسببه من منظر غير لائق في المنزل، او أمراض.

وقدم موقع "stylesatlife"، وصفات سحرية للقضاء على الحشرات والنمل نهائيًا.

ماء الثوم:

يعتبر الثوم واحد من العلاجات الطبيعية التي تستخدم في المنزل لصد البعوض،وذلك بسبب الرائحة النفاذة.

طريقة التحضير:
- وضع فصوص الثوم في كوبين من الماء.
- غلي الماء حتى تصبح كمية الماء قليلة.
- دع الماء يبرد.
- يصفى ماء الثوم وجمعه في زجاجه رذاذ.
- قومي برش ماء الثوم في انحاء المنزل.

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خل التفاح
يتم طرد البعوض بدرجة كبيرة من رائحة الخل مما يجعل من خل التفاح طاردًا فعالًا للبعوض والصراصير والنمل.

طريقة التحضير:

- خلط كوب من خل التفاح مع كوب من الماء.
- ضعي زيت الزيتون عليه.
- رش الخليط في ارجاء المنزل.

السكر مع الخميرة:

ينجذب البعوض إلى المنزل  بواسطة ثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه. السكر و الخميرة الممزوجة بالماء يخلقان ثاني أكسيد الكربون الذي يجذب هذه الحشرات ويحبسها. هذا الحل يعمل بشكل فعال جدا في الحد من مشكلة البعوض واحدة من أفضل العلاجات المنزلية في الحد من مشكلة البعوض.

طريقة التحضير:
- قومي بتقطيع زجاجة بلاستيكية نصفين.
- تخلط الخميرة والسكر معا.
- صب الخليط في نصف الزجاجة.
- وضع الزجاجة في المكان الموجود به حشرات.
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