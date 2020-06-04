بـ 4 مكونات.. خلطة طبيعية لقتل النمل والحشرات

مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف ، تنتشر بشكل كبير الحشرات والنمل في أرجاء المنزل، وهي مشكلة تؤرق النساء ولا يجدن حلا لها خاصة وأن مواد الرش تترك رائحة في المنزل وغير امنة في ظل الوجود بداخل المنزل، لذا يمكنك تجربة إعداد محلول طبيعي يخلصك من الحشرات والنمل ورشه بشكل مستمر في أركان المنزل لقتل الحشرات.
قدم موقع wilihow طريقة سهلة وسريعة لإعداد محلول قتل الحشرات والنمل ، إليكِ الطريقة ..
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المكونات المطلوبة :
ربع كوب زيت - أي نوع تفضلينه
نصف كوب من خل التفاح
ربع كوب صابون سائل
نصف كوب من خل التفاح
ربع كوب صابون سائل
3 ملاعق فلفل حار مطحون
طريقة إعداد محلول قتل الحشرات :
طريقة إعداد محلول قتل الحشرات :
في زجاجة رش امزجي كل المكونات معًا ورجيها جيدًا وابدأي في استخدام المحلول ورشه في الأماكن التي يكثر بها وجود النمل وكذلك الفتحات في الجدران، ويمكنك استخدامه في الرش على النوافذ وتحت السرير وفي مطبخك الخشبي.