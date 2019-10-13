وصفة بـ 2 جنيه فقط.. 3 مكونات طبيعية تطرد النمل والصراصير والعناكب من المنزل

وجود الحشرات بالمنزل من أكثر الأمور المزعجة التي يترتب عليها الكثير من المشاكل سواء من حساسية او لدغات والجميع يرغب في الحفاظ على منازله خالية من الحشرات، لكن المبيدات الكيميائية الموجودة في السوق شديدة السمية وإذا كانت هذه المواد الكيميائية يمكن أن تقتل الحشرات ، فمن المؤكد أنها لا يمكن أن تكون جيدة بالنسبة للبشر ومن الأفضل استخدام شيء طبيعي وآمن عندما يكون ذلك ممكنًا،



ونشر موقع "bright side" بدائل طبيعية للقضاء على بعض انواع الحشرات في المنزل.



- الصراصير :-

الصراصير ليست حشرة مظهرها مخيف فقط لكنها من اكثر الحشرات الحاملة لكثير من الامراض التي قد تؤدي لكثير من المشاكل الصحية، لكن بنصف بصلة ووضع ملعقة صغيرة من صودا الخبز عليها، ثم وضعها فى زوايا المنزل، لن تجرأ الصراصير على الاقتراب منه .



- العناكب :-

الخطير في وجود العناكب هو انه يوجد أنواع عديدة منها واغلبها انواع سامة ، لذلك سيكون من الجيد معرفة انه يوجد طارد طبيعي لها، فالعناكب لا تحب الروائح النفاذة، لذلك خلط حوالي 10-15 نقطة من زيت النعناع على كوب ماء ورشها في المنزل ستبقي العناكب بعيدة عنه .



- النمل :-

من أكثر الأمور المزعجة وجود النمل بالمنزل، لأنه يتواجد في شكل مجموعات ويتسلل الى المطبخ واماكن التخزين، لكن النمل لا يحب رائحة القرفة نهائي فسيكون من الجيد رش بعض القرفة على أماكن دخول النمل .

