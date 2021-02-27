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أخبار العالم

ارتفاع قياسي في نسبة الانتحار بتركيا تحت حكم حزب أردوغان

السبت 27/فبراير/2021 - 03:53 م
الانتحار في تركيا
الانتحار في تركيا
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قسم الخارجي
أفاد تقرير جديد أعده حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بارتفاع نسبة الانتحار في تركيا خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم. 

وقال التقرير وفق ما نقلته صحيفة "زمان" التركية إن هناك زيادة بنسبة 48% في حالات الانتحار تحت حكم حزب العدالة والتنمية.

وأشار التقرير إلى أن حالات الانتحار بسبب الأزمة الاقتصادية في تركيا بنسبة 38%، وانتحر 312 شخصا في عام 2019 بسبب أزمات اقتصادية. 

وفي عام 2019 ارتفاع أعداد الوفاة بسبب الانتحار في تركيا لتصل إلى 3406 حالات انتحار. 

ومن عام 2002 إلى عام 2019، وصلت حالات الانتحار في تركيا 53 ألفا و425 حالة انتحار. 

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