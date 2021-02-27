بفستان رمادى ملفت.. سهام صالح تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

حرصت الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج "البيت الكبير" علي قناة النادي الأهلي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها .









ظهرت سهام صالح فى الصور بإطلالة ملفتة، مرتدية فستانا طويل باللون الرمادى، وبأكمام ، واتسم قماش التصميم بالبساطة وعدم المبالغة، فيما انتعلت حذاءً أنيقا بكعب عالٍ.









أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت سهام صالح على ترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة أنيقة وانسيابيه، ووضعت المكياج الهادئ من أحمر الشفاه باللون الروز وهو ما جعل إطلالتها مميزة.









يذكر أن الاعلامية سهام صالح، تقدم برنامج "البيت الكبير" يوميًا على قناة النادي الأهلي مع هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق .



