"القصير" متفقدا الاستزراع السمكي بنويبع: جنوب سيناء ليست سياحية فقط وتملك مقومات أخرى

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محافظة جنوب سيناء والتي تشتهر بالسياحة، ليست سياحية فقط بل لديها إمكانيات أخرى زراعية كثيرة سيتم استغلالها من أجل فتح آفاق جديدة للتنمية، تسهم في توفير الغذاء وفرص عمل وتساعد على حياة الاستقرار لأهالينا بدو سيناء.





جاء ذلك خلال تفقد السيد القصير برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناءو بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء مزرعة الاستزارع السمكي وصوب الزراعات المحمية التابعة لمركز البحوث الزراعية بمدينة نويبع وذلك في ختام زيارته لجنوب سيناء .





و أشاد وزير الزراعة بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالصوب الزراعية حتى تحقق هذا الإنجاز الذي يسهم في توفير الغذاء للمواطنين في مدينة نويبع وزائريها من السائحين المصريين والأجانب.





و اكد وزير الزراعة تقديم كل الدعم من أجل التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وبحث كل المطالب الزراعية لأهالي سيناء سواء تلك المتعلقة بملف تقنين الأراضي وإنشاء المستشفى البيطري ووحدة " الكومبست" وتسهيل إجراءات تراخيص مزارع الدواجن والمواشى ومراكب الصيد باب رفع كفاءة الاصول بالشراكة مع القطاع الخاص أيضا انشاء منافذ لمستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لكل الأنشطة الزراعية .





من ناحيته أعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة لمدة ثلاثة أيام ومعه كل قيادات الوزارة تم خلالها تفقد المشروعات الزراعية في مدينتي الطور ونويبع وعقد عدة اجتماعات بحضور قيادات الوزارة والمحافظة وايضا أعضاء البرلمان





واضاف فودة أنه قد تم مناقشة كل مشاكل وطلبات المواطنين والاحتياجات الزراعية لمحافظة مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين الوزارة والمحافظة.





من جهته، قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن مشروع الصوب الزراعية التابع للزراعات المحمية بالمركز يتضمن زراعة الخضروات وحقق نتائج متميزة الأمر الذي يشجع على التوسع فيه





وأوضح أنه تم إنشاء مزرعة سمكية من خلال الإدارة العامة للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية وتتكون من عشرة احواض دائرية PVC سعة الحوض 30 م3 من المياه وإجمالي الإنتاج المتوقع منها 5 طن سنويا





وفي نهاية الجولة ؛ تفقد وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء إحدى مزارع الدواجن الخاصة والتي تشرف عليها الإدارة الزراعية والإدارة البيطرية بنويبع.





جدير بالذكر ان وزير الزراعة يقوم حاليا بزيارة محافظة جنوب منذ الخميس الماضي تفقد خلالها بعض مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي وبحث آفاق التنمية الزراعية ومطالب أهالي سيناء ويرافقه في هذه الزيارة المهندس مصطفي الصياد ، نائب الوزير الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين وعدد من قيادات وزارة الزراعة .



