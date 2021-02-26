وزير الزراعة يفتتح وحدة مركز بحوث الصحراء لإنتاج الشتلات بطور سيناء

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة والمحافظة بافتتاح وحدة مركز الصحراء لأقلمة الشتلات وتقديم الدعم الفنى بمدينة الطور، كما قام القصير وفودة بتوزيع شتلات الخضراوات والفاكهة مجانا على مزارعي سيناء.

وقال د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إن الوحدة على مساحة 2000 متر ومنزرعة بشتلات خضر (طماطم – فلفل – باذنجان – كرنب – خس) بذور خضر (خيار - كوسة - بطيخ – كانتلوب) وسيتم توفير البذور المطلوبة حتى تتناسب مع الموسم الزراعى وطبيعة التربة والظروف الجوية السائدة بمنطقة الزراعة.





كما تتضمن شتلات فاكهة (زيتون – موالح – مانجو – عنب) مع توفير بعض أنواع أشجار الفاكهة التى تتماشى مع الظروف الجوية لكل مدينة من مدن المحافظة، أيضا شتلات طبية وعطرية (نعناع – مريمية – حبق – روز مارى – زعتر – كركدية – حشيشة الليمون (شتلات زينة ) الكينوكاربس- مصدات رياح-فيكس ناتدا)، وأصناف تتماشى مع طبيعة التربة والظروف الجوية ، وتخضع لبرنامج تقسية لتتلاءم مع طبيعة الظروف الجوية السائدة.





وأضاف زغلول أن الإنتاجية المتوقعة: (100) ألف شتلة سنويا من أنواع الخضر والنباتات الطبية والعطرية المختلفة و (50) ألف شتلة سنويا من أنواع أشجار الفاكهة والزينة كما ‏يتم إختيار أنواع (100) ألف شتلة سنويا من أنواع الخضر والنباتات الطبية والعطرية المختلفة و (50) ألف شتلة سنويا من أنواع أشجار الفاكهة والزينة كما ‏يتم إختيار أنواع الزراعات بالوحدة طبقا لما يزرعه المجتمعات المحلية بالمحافظة مع تطبيق المعايير العلمية لإنتاج شتلة خالية من الأمراض لتلافى دخول أى أفات أو مسببات مرضية من خارج المحافظة.





والوحدة أيضا ‏تقدم الدعم الفنى لجميع الممارسات الزراعية الجيدة (الزراعة – المكافحة التسميد – الرى...) من خلال الفريق البحثى المكلف من قبل مركز بحوث الصحراء للإشراف على الوحدة.





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