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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعلن تفاصيل جائزة الاتحاد للبحث العلمي المتميز لعام 2020

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:03 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جائزة الاتحاد للبحث العلمي المتميز لعام 2020، فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، وذلك فى المجالات التالية:

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1- جائزة أفضل الكتب المؤلفة باللغة العربية في مجال النباتات الطبية خلال الأعوام: (2018 ، 2019 والعام 2020م).

2- جائزة الترجمة لأفضل الكتب المترجمة للغة العربية في مجال علوم الجينات.

3- جائزة الباحثين الشباب في مجال التقانة الحيوية.

4- جائزة الابتكار خلال الأعوام: ( 2018 ، 2019 والعام 2020م)

واشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات عن كيفية التقديم يمكنك الدخول على هذا الرابط
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