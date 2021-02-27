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برلماني: قانون الشهر العقاري به عوار.. ولا ضريبة على السكن الخاص في كندا

السبت 27/فبراير/2021 - 11:16 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال وسيم فخري وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك حالة من اللغط بين المصريين في الخارج بسبب قانون الشهر العقاري.

وأضاف وسيم فخري  في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "قانون الشهر العقاري به عوار".

وتابع وسيم فخري: "نقترح تخفيض ضريبة التصرفات العقارية عن 2.5% أو إلغائها"، موضحا أن التسجيل في غاية الأهمية لحماية حق المواطن وحماية الثروة العقارية في مصر".

 واكمل وسيم فخري: "السكن حق لكل مواطن، وفي كندا لا توجد ضريبة على السكن الخاص لكن يتم تسجيل العقار لحماية حق الفرد في كندا".

ولفت وسيم فخري: "في كندا يتم دفع رسوم التسجيل التي لا  تتخطى 0.5% ولا توجد ضرائب على السكن الخاص، لكن في حال بيع عقار استثماري يكون له وضع مختلف لأنه استثماري".
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