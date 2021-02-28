ممثل سوريا الديمقراطية يكشف مهام المجلس ودور مصر في تشكيله





وأضاف "ديبو" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن هذا الإطار السياسي تشكل في مدينة ديريك السورية في 2015، والبرنامج التأسيسي لمجلس سوريا الديمقراطية يعتمد على ما جاء في وثيقة العهد المنبثقة من المؤتمر الذي عقد في القاهرة عام 2015.



وأشار إلى أن المجلس يمثل "قسد" وهو الخاص بقوات سوريا الديمقراطية من أبناء وبنات سوريا، منوها بأن الإطار يتكون من 18 مكونا عسكريا تحت قيادة واحدة منتشر في العديد من المناطق، ومجلس سوريا الديمقراطي يمثل الجناح السياسي لقوات "قسد".



وأوضح، أن الحزب يعمل على مواجهة الإرهاب المتواجد في سوريا المدعوم من قبل الدول المعادية لسوريا، ويتواصل مع أطراف المعارضة السورية ومع الأطراف الدولية.





وأشار إلى أن حماية أمن سوريا أحد أهم النقاط التي يعمل عليها المجلس، منوها بأن سوريا تتعرض لخطر كبير خلال الفترة الحالية.



قال سيهانوك ديبو، ممثل مجلس سوريا الديموقراطية في مصر، إن المجلس عبارة عن اطار تحالفي من مجموعة قوى وأحزاب وشخصيات سورية موضحا أن هذا الإطار تشكل في مصر بعد مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في 7 و8 يونيو 2015.