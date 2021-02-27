أخبار السوشيال ميديا.. أصالة تحتفل بـ100 مليون مشاهدة لـ بنت أكابر.. ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. عودة محمد رمضان إلى مصر بعد انتهاء تصوير عمله الجديد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









نشر لاعب النادي الاهلي محمود عبد المنعم "كهربا" صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهر كهربا في الصورة باطلالة كلاسيكية برفقة احد اصدقائه من فرحه، وحرص كهربا علي تقديم التهاني لصديقه بمناسبة حفل زفافه.

















حققت اغنية " بنت اكابر" للفنانة اصالة 100 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

واحتفلت اصالة بهذا العدد من المشاهدات، للفيديو، عبر حسابها على "إنستجرام" بفيديو من الاغنية.





















ظهر الفنان محمد رمضان وهو فى المطار اثناء عودته الى مصر عبر نشره فيديو من حسابه الرسمى على إنستجرام.





وكان رمضان متواجد فى دبى من اجل تصوير عمل غنائي جديد له.

















اعتادت الفنانة اليسا، الظهور على السوشيال ميديا، بإطلالات أبهرت متابعيها من الـ"استايل" الكلاسيك الى الكاجوال.





ونشرت إليسا، عبر حسابها على "إنستجرام"، فيديو لها، وهي ترتدي فستان اسود وشعرها مموج كلاسيكي من أحدث جلسة تصوير لها.

















أجرى أحمد ياسر ريان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المعار له من النادي الأهلي، جراحة في مرفق اليد، مساء اليوم السبت، بأحد مستشفيات القاهرة.

."ونشر أحمد ياسر ريان، صورة، عبر حسابه على "انستجرام"، بعد خضوعه لعملية جراحية في اليد،





















اعتذرت الفنانة ريهام عبدالغفور لسكان منطقة الزمالك، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد تصريحاتها الأخيرة في أحد البرامج.





تحدثت ريهام عبد الغفور عن رواية "ربع جرام" للكاتب عصام يوسف، لافتة إلى معرفتها ببعض أبطال الرواية فى الحقيقة ممن وقعوا فى شباك الإدمان، وكانوا من سكان الزمالك، الامر الذي تفهمه البعض أنها تسيء لسكان منطقة الزمالك.