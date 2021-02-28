ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قتلى وجرحى.. استهداف موكب مسئول كبير في الجيش الصومالي بعبوة ناسفة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:13 ص
انفجار سابق في الصومال
انفجار سابق في الصومال
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، بوقوع تفجير في مديرية هودان بالعاصمة مقديشو.


وحسب المصادر الصومالية، تم استهداف سيارة للجيش تقل ضباطًا رفيعي المستوى، بعبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم جنديان، وإصابة آخرين. 


وذكرت وسائل إعلام أخرى، أن نائب رئيس أركان الجيش الصومالي نجا من هذا التفجير الذي استهدف موكبه.


ولم تتبن أي جهة التفجير، إلا أن السلطات الحكومية عادة مما تتهم حركة "الشباب" بالوقوف وراء هذه التفجيرات الإرهابية، حيث بات هذا التنظيم المتطرف يستغل الفراغ الرئاسي وأزمة الانتخابات لشن هجماته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل عمال أتراك في تفجير انتحارى بمقديشيو

نجاة نائبين صوماليين سابقين ومقتل 5 من حراسهما في انفجار عبوة ناسفة

حركة الشباب الإرهابية تعلن مسئوليتها عن تفجير مقديشيو

انفجار يهز العاصمة الصومالية مقديشو

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انفجار بالقرب من البرلمان الصومالي

شاهد.. تفجير انتحاري قرب القصر الرئاسي في مقديشو

ترشيحاتنا

من عام 79 قبل الميلاد.. اكتشاف عربة أثرية رومانية بكامل هيئتها| فيديو

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

رد فعل يسرا بعد عرض صورة أمها على الهواء.. شاهد

دعاء قبل الامتحان .. 13 كلمة لتسهيل الصعب وتثبيت الحفظ

حتى لو خرق البروتوكول.. الأمير تشارلز يرغب في مقابلة بايدن على وجه السرعة.. تفاصيل

تحذير.. احترس من مكالمات آبل المزيفة على هواتف آيفون

Advertisements

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-2-2021

شوبير يعلن شرط البدري لـ ضم عبدالله السعيد وأبو جبل لمنتخب مصر

السعودية تعلن الأضرار الناجمة عن صاروخ الحوثي الباليستي في الرياض

أمطار رعدية .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

التهم الفيروس جسديهما.. طفلة تعثر على والديها بشكل مؤسف

أخبار الرياضة..اجتماع طارئ في الزمالك لهذا السبب .. رسالة صادمة من نجم الأهلي لـ البدري

إدانة ومطالبة بالانسحاب.. قرار أمريكي عاجل بشأن إقليم تيجراي الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات