12 توصية للورشة الدولية حول دور وقاية النباتات فى التنمية الزراعية المستدامة

أقام معهد بحوث وقاية النباتات ورشة عمل دولية افتراضيا تحت عنوان دور وقاية النباتات فى التنمية الزراعية المستدامة وذلك خلال الفترة من 21-23 فبراير ٢٠٢١.





جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأهمية الدور الذى يلعبه البحث العلمى الزراعى فى إحداث تنمية زراعية مستدامة وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.





وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات بأن الورشة شارك بها 11 عالما من مصر و دول العالم في مجال وقاية النباتات منهم تسعة علماء من الولايات المتحدة الأمريكية و الصين وألمانيا والهند وذلك لتبادل الخبرات الدولية و إثراء فكر الباحثين بإطلاعهم علي الأطروحات العلمية الجديدة في مجال وقاية النباتات.





و تمحورت أهداف الورشة حول إنتاج محاصيل زراعية خالية من الملوثات وقادرة علي المنافسة بقوة في الأسواق العالمية والإستهلاك المحلي الآمن وذلك بإستخدام الإتجاهات الحديثة الواعدة في مكافحة الآفات كبدائل آمنة و فعالة للمبيدات الكيميائية للحفاظ علي صحة الإنسان و النظام البيئي و توضيح دور وقاية النباتات في التنمية البشرية وبناء القدرات و تحسين مستوي دخل المزارع وزيادة الإنتاج.





وكان من أبرز تحديات الورشة مناقشة تأثير التغير المناخي علي إصابة المحاصيل بالآفات و مشاكل الغذاء والتي تتفاقم في ظل أزمات المناخ المتعاقبة التي كان لها بالغ الأثر علي مختلف المحاصيل وكيفية الوقاية منها، علاوة على كيفية ربط المنظومتين الزراعية والصناعية معا، أيضا إلقاء الضوء علي دور مجالات وقاية النباتات في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مما يساهم في رفع مستوي الدخل القومي لمصر.





وتضمنت فعاليات الورشة مناقشة تطوير تكنولوجيا الرش وكيفية الرش في الأراضي الجديدة وكيفية حماية البيئة المصرية من الملوثات.





كما طرح العالم الألماني من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة مناقشة كيفية الزراعة بإستخدام الملقحات البديلة ومميزات تلك الطريقة ومردودها الإيجابي علي المزارع والأمن الغذائي وتغير المناخ.





بينما تم طرح مواضيع عدة من العلماء الأمريكان من جامعات فلوريدا و كنساس وبوردو و فرمونت حول خبراتهم عن الإدارة المتكاملة لآفات الموالح ؛ التكنولوجيا الناشئة في المكافحة البيولوجية للآفات في المحاصيل الحقلية؛ الإدارة المتكاملة للآفات فى بيئات غير متخصصة لإنتاج المحاصيل ودور الأشعة فوق البنفسجية فى المكافحة المتكاملة للتربس فى الصوب الزراعية.





وأوضح العالم الهندي من كلية سرى جايندرا ساراسواشى ايورفيدا دور الأعشاب فى وقاية النباتات من الآفات.





وطرح العلماء الصينيون من جامعة تشجيانغ والأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية دور وقاية النباتات في التنمية البشرية وبناء القدرات وتحسين دخل المزارع و كيفية رصد مكافحة الآفات عبر الحدود ومكافحة التلوث بالمعادن الثقيلة فى الأراضى الزراعية.





وخرجت الورشة بعدة توصيات لتطوير مجال وقاية النباتات الذي يعد أحد الركائز الهامة التي يقوم عليها القطاع الزراعى في مصر من أجل اتخاذ خطوات حاسمة وملزمة لمجابهة الممارسات الزراعية غير المستدامة وأزمات المناخ للإنتقال إلي مرحلة جديدة قوامها الاستدامة و مواجهة التحديات والتعريف بالطرق الابتكارية الجديدة والآمنة لمكافحة الآفات وتحجيم الاستخدام غير المرشد للمبيدات الكيميائية مع الأخذ في الاعتبار سهولة تطبيق تلك الطرق وانخفاض تكلفتها وزيادة الإنتاج مما يعزز ضمان الأمن الغذائي.

وأوصت الورشة بالعمل على :





تطوير التكنولوجيا الزراعية لتقليل استخدام المبيدات واستهلاك المياه من خلال استخدام بشابير ووحدات تجزئة متطورة متعددة الطاقات.





استخدام الملقحات البديلة ومردودها الإيجابي علي الزراعة والمزارع بما يعزز الأمن الغذائي.





الاهتمام بزيادة زراعة المحاصيل الزيتية والخضر والنباتات الطبية والعطرية التى تساعد على زيادة الأعداد الحيوية والحشرات النافعة والملقحات وتقليل الإصابة بالآفات.





المحافظة علي التنوع البيولوجي في البيئة ضمن أطر إيكولوجية أهم ركائزها حماية البيئة من الملوثات.





استخدام التكنولوجيا الناشئة في المكافحة البيولوجية للآفات و تطبيق رش الطفيليات والمفترسات باستخدام طائرات بدون طيار والتطبيقات العلمية الواعدة في هذا المجال.





تهيئة جميع الوسائل للمكافحة البيولوجية واستخدام البدائل الآمنة مثل استخدام الأشعة فوق البنفسجية وغيرها.





التنوع النباتي بتحميل بعض النباتات الطبية والعطرية علي المحاصيل والتي لها بالغ الأثر في خفض تعداد الآفات ومردود اقتصادي للمزارع عوضا عن الزراعة للنبات الأحادي في الرقعة.





منع الرى بمياه المصارف إلا بعد معالجتها معالجة ثنائية على الاقل لتفادى التلوث بالمعادن الثقيلة فى الأراضى الزراعية.





الرصد والتقصى بهدف الاكتشاف المبكر للآفات العابرة للحدود مع التدريب على استخدام تكنولوجبا رصد الآفات الزراعية الغازية .





إحداث تنمية بشرية للمرأة الريفية لتحسين أوضاعها وجعلها مؤهلة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.





استغلال مخلفات المحاصيل بما يخلق فرص عمل وصناعات بالريف المصرى.



