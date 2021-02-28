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نصائح للأم لتنمية ثقافة الاعتذار لدى الأطفال

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:44 ص
رأفت يوسف
رأفت يوسف
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ياسمين القصاص
قال رأفت يوسف، استشاري تنمية بشرية، إن ثقافة الاعتذار من أهم الثقافات خاصة للأطفال، وعلى الأم أن تعود ابنها علي الاعتذار والاعتراف بخطئه منذ صغره، وربط سلوكه الايجابي بمكافأة.

وأَضاف "أستاذ تنمية بشرية"، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أنه عندما يضرب الابن اخوه يجب عليه أن يعتذر وإن رفض الاعتذار فيجب على الأم هنا أن تعاقبه، وتكافئه عند اعتذاره، وهذا ما يسمى بالارتباط الشرطي، الذى يكون عبارة عن عقاب الشخص كلما أخطأ حتى يحين الوقت ويكره الخطأ.

وأشار "يوسف"، إلى أنه يجب على كل شخص أن يعتذر عن الخطأ العفوي وليس المتعمد، مضيفا أن الكبار يختلفون عن الصغار تماما فأحيانا تكون طريقة طلب الاعتذار من الشخص القريب لك يجعله يعتذر دون تفكير وأخري يجعله يرفض أن يعتذر، فهنا طريقة طلب الاعتذار شئ  هام جدا.

وأكد رأفت يوسف، أنه عندما يكون من الصعب طلب الاعتذار بين الزوج والزوجة فلابد أن يتدخل طرف ثالث، ويوجه الزوج أو الزوجه على الاعتذار حتى لا تتعقد الأمور بينهما.

وفي سياق أخر، أوضح ان المدرسة كمؤسسة لها زي رسمي، وكذلك الحب فالزي الرسمي له هو الوفاء، قائلا: "انا لو شلت الزي الرسمي ده يبقى الحب اختفى تماما، زي ما احنا منقدرش نروح المدرسة من غير الزي"، لافتا إلى ان هناك نقاطا أخرى كثيرة يجب علينا ان نعرفها حتى نستطيع النجاح في علاقتنا.
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