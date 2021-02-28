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حوادث

ضبط موظف بالوحدة المحلية بالقليوبية لاستغلاله وظيفته

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:53 ص
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيم بالقاهرة) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع شخصين (أحدهما توفى ديسمبر 2020) ، وتمكينهما من الحصول على رخصتى بناء ثلاث أدوار، وذلك باعتماد وقبول سندى ملكية قطعتى الأرض الصادر لهما رخصتى البناء (سند الملكية - عبارة عن حكمين صحة توقيع)  والموافقة القانونية بإصدار رخصتى البناء المشار إليهما دون إتباع الإجراءات القانونية ، حيث تبين أن كلا الحكمين هما لحكم واحد (صحة توقيع).

وتم استخدام صورته الضوئية فى رخصتى البناء بعد تعديل البيانات مما مكنهما من الحصول على رخصتى البناء وبناء برجين سكنيين بإرتفاع عشرة أدوار وبيع الوحدات والتربح منها دون وجه حق .. وبالإستعلام من الجهات المعنية أفادت أن الأحكام "مزورة" ، وأمكن الحصول على المستندات التى تؤكد صحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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