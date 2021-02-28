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فيديو جراف

فيديو جراف.. بـ 200 جنيه.. خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:51 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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ايمان عبداللطيف
أعلنت وزارة الصحة، التفاصيل الكاملة لبدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، وذلك بعد التأكيد على أن الدولة المصرية تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاح فيروس كورونا، تصل أولى دفاعاتها الأسبوع المقبل وتقدر بـ 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.


ونشرت وزارة الصحة، بعض الضوابط التوضيحية للمواطنين التي سيتم اتخاذها عند التسجيل وضوابط الصرف أيضًا وأسعاره، بالإضافة إلى مراعاة بند غير القادرين على سداد رسومه المقدرة من الحكومة بـ 200 جنيه.


ولمزيد من التفاصيل حول الخطوات للتسجيل والحصول على لقاح كورونا شاهد الفيديو جراف التالى.

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