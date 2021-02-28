شاهد.. الانتهاء من إنارة مدينة المهندسين ببرج العرب

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الإسكان والمشروعات الهندسية برئاسة المهندس الاستشارى السيد حسن، عن الانتهاء من إنارة مدينة برج العرب بالكامل من خلال أعمدة إنارة باستخدام الاضاءات الموفرة للطاقة وذلك تنفيذا لرغبات المهندسين بعد ورود شكاوى عديدة بعدم إنارة العديد من الأماكن داخل مدينة المهندسين فى برج العرب. عديدة





وقال المهندس الاستشاري السيد حسن، رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن عملية الإنارة كانت على مرحلتين تضمنت المرحلة الأولى الدفع ب40 عامود إنارة تم توزيعهم على المدينة وهى عواميد كاملة باستخدام اضاءة "الليد" الموفرة للطاقة 200 وات بارتفاع 10.5متر بتكلفة قدرها 345100 جنيه.





اقرأ أيضا:





وأضاف أن المرحلة الثانية تضمنت إسناد الإنارة لأحد الشركات من خلال مناقصة وتم صيانة ورفع كفاءة الأعمدة وتركيب أعمدة جديدة فى عدد من الأماكن وتركيبها باستراتيجية محددة لتحقيق إضاءة عالية، موضحا أن المرحلة الثانية بتاريخ 15 فبراير 2021 لأعمال قطع غيار وصيانة 68 كشاف إضاءة لمبة صوديوم لا تعمل بتكلفة 49592.2 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة على المقاولات وكافة الضرائب والرسوم الأخرى وانتهت أعمال التوريد والتركيب بالكامل بتاريخ 26 فبراير 2021.



