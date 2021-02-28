ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لاعب كرة طردته زوجته في الشارع.. مأساة العميد في الإسكندرية.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:01 ص
اللاعب محمد داوود
اللاعب محمد داوود
Advertisements
أحمد بسيوني

يلقبه عشاق كرة القدم بالإسكندرية بلقب العميد، محمد داود أشهر هدافي دوري المظاليم بالإسكندرية، يعرفه الكثيرون من محبي اللعبة الشعبية الأولى في الشوارع والحواري، ويمتلك شهرة لا مثيل لها بين أندية دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة.


يلعب محمد حاليًا لنادي سيتيا الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة، ومدربًا للناشئين بالنادي الأوليمبي، ليس بحثًا عن المال أو الشهرة ولكن بسبب عشقه غير المحدود لكرة القدم، والتي بدأ في ممارستها عام 1996 منذ أكثر يبلغ مجموع أهدافه حاليًا 288 هدفا في جميع المسابقات التي شارك فيها.


اقرأ أيضًا:

تجديد حبس سائق المركب الغارق بالإسكندرية 15 يومًا


بدأ داود أو العميد، كما يطلق عليه مشجعوه بالإسكندرية، حياته في نادي الاتحاد السكندري، وانتقل إلى النادي الأوليمبي والجونة ولعب بعض المواسم في الدوري الممتاز، وساهم في صعود بعض الفرق إلى دوري الدرجة الثانية.


وبعد هذا التاريخ الحافل، تدهور به الحال حتى بات ينام على كنبة صغيرة لا يتجاوز طولها 2 متر، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية بمنطقة الضاهرية، شرق الإسكندرية.


ودشن عدد من محبي الهداف التاريخي لدوري المظاليم حملات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أجل مطالبة المسئولين بمد يد العون لهذا الرجل، الذي يعرفه القاصي والداني بالإسكندرية.


وفي تصريحات لصدى البلد، قال محمد داود إنه بدأ حياته مع كرة القدم منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وكان هدافًا لجميع الفرق التي لعب لها بداية من الاتحاد ثم الأوليمبي ثم الجونة والترام والعبور، ووصل مجموع أهدافه إلى ما يقرب من 300 هدف حتى الآن.


وأضاف أنه لا يزال يمارس لعبة كرة القدم، رغم أنه جاوز سن الأربعين، لأنها في دمه، ولكن للأسف لا توفر له حياة كريمة، فكل ما يتحصل عليه من التدريب في النادي الأوليمبي حوالي 1500 ج، ويلعب في نادي ستيا تقريبا بلا مقابل، ولكن من أجل المتعة ومحاولة زيادة عدد أهدافه التي وصلت إلى 288 هدفا حتى الآن.


وأشار داود إلى أنه حاليًا بلا مأوى بعد خلافات مع زوجته الأخيرة التي طردته من المنزل، وقبلها زوجته الأولى التي استولت على شقته، ولا يجد مأوى له سوى كنبة صغيرة داخل صالة ألعاب رياضية يملكها أحد أصدقائه تعتبر هي بيته ومنزله، موضحًا إلى أنه يظل طوال النهار ما بين النادي والتدريب في محاولة لنسيان حاله المرير.


وأوضح داود أن لديه 3 أولاد لا يستطيع أن يصرف عليهم، وكل أصدقائه حتى ممن لعب معهم لا يسألون عنه وتركوه رغم ظروفه الصعبة، وأضاف بصوت مليء بالدموع، هل لاعبو المظاليم لا حظ لهم رغم الأموال الطائلة التي تصرف في صناعة كرة القدم.


وطالب المسئولين بوزارة الشباب والرياضة بتوفير سكن لائق بتاريخه وعطائه من أجل كرة القدم، أو عمل رياضي يستطيع منه العيش الكريم، والصرف على أولاده.

لاعب كرة طردته زوجته في الشارع.. مأساة العميد في الإسكندرية.. فيديو
لاعب كرة طردته زوجته في الشارع.. مأساة العميد في الإسكندرية.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة رومانسية.. محمد زيدان يحتفل مع زوجته بالكريسماس

بصور رومانسية.. محمد زيدان وزوجته يحتفلان بالسنة الجديدة

الأعظم.. رونالدو يتجاوز أهداف بيليه وينصب نفسه أميرا على عرش هدافي العالم

أول تعليق من رونالدو بعد أن أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الكرة

شاهد.. محمد زيدان يتغزل في زوجته بكلمات رقيقة

ملكتي ولدت اليوم.. محمد زيدان يحتفل بعيد ميلاد زوجته

ترشيحاتنا

إدانة ومطالبة بالانسحاب.. قرار أمريكي عاجل بشأن إقليم تيجراي الإثيوبي

الجيش الأردني يعلن الطوارئ على الحدود الشمالية والشرقية للبلاد

عرض ناسا المذهل.. ارسل اسمك للصعود إلى المريخ| طريقة التسجيل بالصور

قبلة مميتة تصيب طفلة بجلطة ونزيف في المخ

رجب بكار عن إيقافه بمباراة سيراميكا والزمالك: أخبرت إبراهيم نور الدين بالإنذار الثالث

لاستخدام الطوارئ.. بايدن يعلق على منح الضوء الأخضر لـ لقاح جونسون أند جونسون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات