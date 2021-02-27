تجديد حبس سائق المركب الغارق بالإسكندرية 15 يومًا

قررت محكمة جنح أول العامرية تجديد حبس "م.ع"، قائد المركب المنكوب في بحيرة مريوط، الاثنين الماضي، والذي أسفر عن وفاة ١٤ شخصا، من بينهم 10 أطفال، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.





وتوجه المحكمة، برئاسة المستشار محمد هندى ، رئيس المحكمة، تهما إلى قائد المركب، من بينها القتل الخطأ، واستخدام مركب غير مرخص، والنزول به في مكان غير مصرح بسير المراكب فيه، والتسبب في مصرع 14 شخصًا، معظمهم من الأطفال، وتعريض حياة 6 أشخاص مصابين آخرين للخطر.





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وخلال الجلسة التي اجريت بالفيديو كونفرانس بسبب الاجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ، طالب محامى المتهم إخلاء سبيل موكله بأى ضمان مالي بعد أن نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، كما رفض أهالي الضحايا الذين حضروا الجلسة توجية اى اتهام للمذكور، إلا ان المحكمة أصدرت قرارها بإستمرار حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.





وكانت نيابة ثانٍ العامرية، قررت حبس المتهم "محمد.ع" 32 عامًا، صاحب المركب التي غرقت في بحيرة مريوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل الخطأ، واستخدام مركب غير مرخص، والنزول به في مكان غير مصرح بسير المراكب فيه، والتسبب في مصرع 14 شخصًا، معظمهم من الأطفال، وتعرض حياة 6 أشخاص مصابين آخرين للخطر.





وأخلت النيابة العامة سبيل المذكور بضمان محل إقامته، نظرا لظروفه الانسانية وللمشاركة فى دفن زوجته وابنته ، قبل ان يتم إستدعاؤه الخميس الماضي وعقب التحقيق معه أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.