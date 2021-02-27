ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس سائق المركب الغارق بالإسكندرية 15 يومًا

السبت 27/فبراير/2021 - 04:32 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

قررت محكمة جنح أول العامرية تجديد حبس "م.ع"، قائد المركب المنكوب في بحيرة مريوط، الاثنين الماضي، والذي أسفر عن وفاة ١٤ شخصا، من بينهم 10 أطفال، ١٥ يوما  على ذمة التحقيقات.


وتوجه المحكمة، برئاسة المستشار محمد هندى ، رئيس المحكمة، تهما إلى قائد المركب، من بينها القتل الخطأ، واستخدام مركب غير مرخص، والنزول به في مكان غير مصرح بسير المراكب فيه، والتسبب في مصرع 14 شخصًا، معظمهم من الأطفال، وتعريض حياة 6 أشخاص مصابين آخرين للخطر. 


أقرأ أيضًا:

مثقفو الثغر يطالبون بالحفاظ على أتيليه الإسكندرية


وخلال الجلسة التي اجريت بالفيديو  كونفرانس بسبب الاجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ، طالب محامى المتهم إخلاء سبيل موكله بأى ضمان مالي بعد أن نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، كما رفض أهالي الضحايا الذين حضروا الجلسة توجية اى اتهام للمذكور، إلا ان المحكمة أصدرت قرارها بإستمرار حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.


وكانت نيابة ثانٍ العامرية، قررت حبس المتهم  "محمد.ع" 32 عامًا، صاحب المركب التي غرقت في بحيرة مريوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل الخطأ، واستخدام مركب غير مرخص، والنزول به في مكان غير مصرح بسير المراكب فيه، والتسبب في مصرع 14 شخصًا، معظمهم من الأطفال، وتعرض حياة 6 أشخاص مصابين آخرين للخطر.


وأخلت النيابة العامة سبيل المذكور  بضمان محل إقامته، نظرا لظروفه الانسانية وللمشاركة فى دفن زوجته وابنته ، قبل ان يتم إستدعاؤه الخميس الماضي وعقب التحقيق معه أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غرق مركب بحيرة مريوط.. تعرف على قرارات النيابة العامة بالإسكندرية

إخلاء سبيل قائد مركب بحيرة مريوط ومخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن التراخيص

يرويها قائد المركب.. تفاصيل جديدة في حادث غرق مركب بحيرة مريوط

ارتفاع الضحايا إلى 13.. انتشال جثث 3 أطفال جدد من بحيرة مريوط

طفلة عمرها 16 عامًا.. انتشال جثة آخر ضحايا مركب بحيرة مريوط

انتشال آخر غرقى بحيرة مريوط.. نيابة العامرية: التصريح بدفن جثامين 5 أطفال

ترشيحاتنا

السيستم مختلف .. وزير التعليم: لا داعي للقلق من امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية

مصطفي محمد يقود جالاتا سراي أمام إيرزوروم سبور

هتقضي عليها في ثوان.. 5 طرق طبيعية للتخلص من النمل والحشرات

الزمالك يكشف حقيقة عرض كريستال بالاس لضم مصطفى محمد

فيفى عبدة تتسبب فى غضب جمهورها بعد أحدث ظهور لها

مدرب صن داونز يكشف سبب رفضه العمل مع موسيماني في النادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها بشدة.. تناول السناكس يوميا يهدد حياتك

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو