أرقام غير متوقعة.. أول تعليق لوزيرة الصحة بعد فتح التسجيل للحصول على لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن عدد من سجلوا بياناتهم على موقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا خلال أول 3 ساعات من انطلاق الموقع رسميا وصل إلى 18 ألف شخص.





وتابعت الدكتورة هالة زايد، أن مرضى الفشل الكلوي، والأورام، والأمراض المناعية إضافة إلى المرضى الذين أجروا عمليات جراحية مثل زراعة كبد، أو قسطرة دماغية، أو زراعة كلى على نفقة الدولة ضمن قوائم الانتظار ومسجلين بقاعدة بيانات وزارة الصحة تم إدراجهم على الموقع الإلكتروني لتطعيمهم بلقاح كورونا.





وأوضحت وزيرة الصحة، أن هذه الفئات سيبدأ إعطاؤهم اللقاح من آخر هذا الأسبوع لضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.