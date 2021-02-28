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أخبار العالم

الشوارع ساحة معركة.. ماذا يحدث في ميانمار وهل تشهد تدخلا خارجيا.. صور وفيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:03 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت الأمم المتحدة إن الشرطة في ميانمار أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وهو ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل.

وبحسب تقرير "سكاي" البريطانية، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى "معلومات موثوقة" مفادها أن حملة القمع ضد المتظاهرين المحتجين على الانقلاب تضمنت إطلاق الذخيرة الحية على الحشود، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وهي أعلى حصيلة للقتلى في يوم واحد بين المحتجين الذين يطالبون بإعادة أونج سان سو كي وحكومتها المنتخبة.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة رافينا شامداساني "ندين بشدة تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار وندعو الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين".

ووصفت المملكة المتحدة أعمال العنف "المميتة والمتصاعدة" ضد المتظاهرين بأنها "مقيتة".

وعلى الرغم من إطلاق النار والانفجارات والقنابل الصوتية، التي تركت الشوارع في العديد من المدن ملطخة بالدماء، رفض المتظاهرون التراجع.

وتُظهر اللقطات المتظاهرين وهم يفرون من الشرطة بينما يتعقبهم الضباط، ويتم وضع حواجز مؤقتة على الطرق لإبطاء تقدم الشرطة واحتشد المتظاهرين في شاحنات الشرطة ليتم نقلهم بعيدًا.

وقال السياسي كياو مين هتيكي لوكالة رويترز للأنباء إن الشرطة فتحت النار في بلدة داوي الجنوبية مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وقال تشارلز مونج بو، أول كاردينال كاثوليكي في الدولة ذات الأغلبية البوذية، على تويتر: "ميانمار تشبه ساحة معركة".

وقالت جماعة تُدعى تحالف "المعطف الأبيض" للمسعفين إن أكثر من 80 من العاملين في المجال الطبي اعتقلوا.

وقال تلفزيون إم آر تي في الحكومي إن أكثر من 470 شخصا اعتقلوا أمس السبت بعد أن شنت الشرطة حملة قمع في أنحاء البلاد.

وأصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا قال فيه إنهم "يدينون بشدة العنف المتصاعد" و "يطالبون الجيش بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين".

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك:"إن التصعيد الواضح لقوات الأمن في ميانمار في استخدام القوة المميتة في العديد من البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد ردًا على المتظاهرين السلميين المناهضين للانقلاب أمر شائن، وغير مقبول ويجب ايقافه فورا ".

وأضاف:"يجب عدم استخدام الذخيرة الحية للسيطرة على الاحتجاجات أو تفريقها، ولا يمكن استخدام القوة المميتة إلا لحماية الأرواح أو منع الإصابة الخطيرة. العالم يراقب تصرفات المجلس العسكري في ميانمار وسيحاسبهم".
الشوارع ساحة معركة.. ماذا يحدث في ميانمار وهل تشهد تدخلا خارجيا.. صور وفيديو
الشوارع ساحة معركة.. ماذا يحدث في ميانمار وهل تشهد تدخلا خارجيا.. صور وفيديو
الشوارع ساحة معركة.. ماذا يحدث في ميانمار وهل تشهد تدخلا خارجيا.. صور وفيديو
الشوارع ساحة معركة.. ماذا يحدث في ميانمار وهل تشهد تدخلا خارجيا.. صور وفيديو
الشوارع ساحة معركة.. ماذا يحدث في ميانمار وهل تشهد تدخلا خارجيا.. صور وفيديو
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