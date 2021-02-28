رئيس جامعة الأزهر يتناول الغداء وسط طلاب المدينة الجامعية بمدينة نصر.. صور

توجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إلى المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر؛ للاطمئنان على سير العمل بالمدينة الجامعية؛ من تسكين وتغذية، عقب انتهائه من جولته المسائية للاطمئنان على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة بنين بالقاهرة.





و رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، و أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية،





والتقى رئيس الجامعة بالطلاب، واطمأن منهم على سير الامتحانات بمختلف الكليات، وطالبهم بضرورة وأهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

وفتح رئيس الجامعة حوارًا مع الطلاب حول فتح مسجد المدينة الجامعية؛ لاداء الصلوات به، وسط التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.



وأوضح رئيس الجامعة أنه قام بمخاطبة وزارة الأوقاف للتنسيق فى هذا الشأن، وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة على تناول طعام الغداء وسط الطلاب، محذرًهم من الانسياق وراء الشائعات التي يتم بثها بين طلاب الجامعة؛ بهدف نشر الطاقة السلبية بين صفوف الطلاب والنيل منهم، وتعطيلهم عن تحصيل ومذاكرة دروس العلم كل في تخصصه.



