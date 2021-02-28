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جامعة الأزهر تكشف حقيقة وجود وفيات بكورونا بين الطلاب أثناء الامتحانات

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:09 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، حقيقة الفيديو المتداول لإصابة طلاب بكورونا أثناء الإمتحانات.

وقال صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" تم نقل طالب يشتبه في إصابته بكورونا إلى مستشفي الحسين الجامعي، الأمر مجرد إشتباه ولا صحة لما تردد علي السوشيال ميديا".

وتابع:"المدينة الجامعة ولجان الإمتحانات ملتزمة بكل الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي ولدينا 24 مدينة جامعية جميعها تطبق الإجراءات الإحترازية.

وأوضح:" نقوم بعزل أي طالب ترتفع درجة حرارته ونقوم بتخصيص أماكن للعزل سواء للوافدين أو المصريين".

وأكد نائب رئيس جامعة الازهر أنه لا يوجد أي حالات وفاة بين طلاب جامعة الأزهر وما يتردد غير صحيح تمامًا.
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