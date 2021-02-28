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محافظات

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى ضحايا المنزل المنهار.. صور

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:26 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مساء اليوم الأحد ، واجب العزاء فى ضحايا حادث المنزل المنهار بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح ، معلنًا تقديم كافة اوجه الدعم لاسر الضحايا والمصابين متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين فى الحادث داعيا المولى عز وجل ان يتغمد المتوفيين الثلاثة بواسع رحمته وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان. 

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ووجه محافظ أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر التابعة لمركز الفتح الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 اشخاص آخرين مشيرًا إلى صرف وتسليم مساعدات مالية عاجلة بإجمالي 30 ألف جنيه لأسر المتوفين ومساعدات مالية وعينية واجهزة كهربائية ومنزلية للمصابين من المحافظة وجمعية الهلال الأحمر والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ، مضيفًا أنه تم تدبير أماكن ووحدات سكنية مؤقتة لإقامتهم عقب تلقي العلاج اللازم بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح فضلًا عن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى ،مساء امس السبت ، إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 اسر مبنى بالطوب الاحمر بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح والمنزل ملك ورثة عبد اللاه شاكر وجميعهم مقيمين بنفس المنزل وعلى الفور تحرك المحافظ وجميع الاجهزة التنفيذية والحماية المدنية والانقاذ الى مكان الحادث وتابع المحافظ جهود انقاذ وانتشال سكان المنزل المنهار من اسفل الانقاض والذى اسفر عن انقاذ 10 اشخاص من اسفل انقاض المنزل المنهار واستخراج 3 جثث لربة منزل وطفلين .
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى ضحايا المنزل المنهار.. صور
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى ضحايا المنزل المنهار.. صور
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى ضحايا المنزل المنهار.. صور
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى ضحايا المنزل المنهار.. صور
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