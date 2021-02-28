محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى ضحايا المنزل المنهار.. صور

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مساء اليوم الأحد ، واجب العزاء فى ضحايا حادث المنزل المنهار بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح ، معلنًا تقديم كافة اوجه الدعم لاسر الضحايا والمصابين متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين فى الحادث داعيا المولى عز وجل ان يتغمد المتوفيين الثلاثة بواسع رحمته وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان.





اقرأ أيضا :





ووجه محافظ أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر التابعة لمركز الفتح الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 اشخاص آخرين مشيرًا إلى صرف وتسليم مساعدات مالية عاجلة بإجمالي 30 ألف جنيه لأسر المتوفين ومساعدات مالية وعينية واجهزة كهربائية ومنزلية للمصابين من المحافظة وجمعية الهلال الأحمر والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ، مضيفًا أنه تم تدبير أماكن ووحدات سكنية مؤقتة لإقامتهم عقب تلقي العلاج اللازم بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح فضلًا عن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .



