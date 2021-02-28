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محافظات

استهداف 215237 بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في دمياط

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:50 م
حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الاطفال
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زينب الزغبي
أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، ان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تحت إشراف وزارة الصحة، انطلقت اليوم الاحد بمحافظة دمياط .

أشار عبد الجواد الى ان الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، أي حتى الأربعاء 3 مارس.

أوضح عبد الجواد أن مديرية الصحة بدمياط بدأت أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك عن طريق فرق متحركة من شقة الى شقة وفرق ثابتة بالوحدات الصحية ومكتب الصحة والميادين  ومستمرة حتى الاربعاء المقبل.

واوضح ان ،اجمالى مستهدف المحافظة 215237 طفل وعدد الفرق الثابتة 142 والمتحركة 791 مدربين على معايير مكافحة العدوى والتطعيمات طبقا لتعليمات قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة.

وتابع بانه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية بالحملة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية  للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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استهداف 215237 بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في دمياط
استهداف 215237 بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في دمياط
استهداف 215237 بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في دمياط
استهداف 215237 بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في دمياط
استهداف 215237 بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في دمياط
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