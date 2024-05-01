عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ينطلق اليوم في 50 سينما.. خريطة عرض فيلم السرب

فيلم السرب
فيلم السرب

كشفت الشركة المنتجة لفيلم السرب عن خريطة عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة والتى تبدأ من اليوم الأربعاء.

وكتبت الشركة المنتجة لفيلم السرب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أماكن عرض الفيلم : سيعرض الفيلم في 50 سينما بالقاهرة الكبرى، بجانب عرضه في عدد من السينمات الأخرى بالإسكندرية وباقي محافظات الجمهورية.

 

ومن المقرر أن يطرح الفيلم الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

 

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

 

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النجم شريف منير فيلم السرب محمود عبد المغني احمد السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

شادي محمد يتغزل في نجم الأهلي: «اللي بيعمله ميقدرش حد يعمله»

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

الأهلي يرفض إرسال لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر.. تفاصيل

نادٍ ألماني كبير يفاوض نجم الأهلي .. واللاعب يطلب الرحيل عن الفريق

موضوعات متعلقة

صدمة جديدة تتلقاها ميار الببلاوي.. اعرف التفاصيل

إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وهشام ماجد وصدمة بيومي فؤاد

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

للمرة الثانية.. أبيل تسفاي يتبرع بـ 2 مليون دولار لصالح غزة

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

هل انفصلت منة القيعي عن إيهاب عبد الواحد؟ اعرف ماذا حدث

أنغام توجه رسالة إلى رامى جمال بسبب ألبومه.. والأخير يرد

ترشيحاتنا

مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

لابيد: حكومة إسرائيلية تضم 22 أو 33 متطرفا ليس لها الحق في الوجود

التعليم تعلن إجراءات إعادة التدريبات للدفعة الأولى بـ«مسابقة 30 ألف معلم»

كنز طبيعي| شجرة نادرة في حديقة حيوان الجيزة تقود لاكتشاف يقي من مرض العصر.. تفاصيل

ينطلق اليوم في 50 سينما.. خريطة عرض فيلم السرب

كلاسيكو الكرة المصرية| هيمنة أهلاوية ضد الدراويش وبيرسي تاو سفاح المواجهات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكو الكرة المصرية| هيمنة أهلاوية ضد الدراويش وبيرسي تاو سفاح المواجهات

طرق حماية الشفاه من التشقق.. تعرفي عليها

سمعنا الخبر.. انتقادات حادة للثنائي ريم وبربري بعد ردهما على الطلاق بفيديو رقص

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

فيديو

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ