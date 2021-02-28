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مرأة

بدون أدوية .. 3 وصفات لعلاج والوقاية من نزلات البرد

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اذهب إلى صيدلية عشوائية وستجد عددًا كبيرًا من علاجات البرد التي تعد بالتخلص من هذا البرد السيئ في أي وقت من الأوقات. يبدو رائعًا ، لكن هذه الأنواع من الأدوية ليست رخيصة وفي نصف الوقت لا تعمل حتى بشكل جيد. هل سبق لك أن نظرت إلى المكونات النشطة في علاجات البرد؟ يمكنك بسهولة أن تصنع بعضًا بنفسك.


في رأينا ، الأنف المحشو هو أكثر الأشياء المزعجة في الإصابة بنزلة برد. خاصة عندما نحاول النوم ، نواجه صعوبة في التعامل مع الأنف المحشو. لحسن حظنا ، هناك حل سهل لهذه المشكلة. قم ببساطة برش بضع قطرات من زيت الكافور والنعناع العطري على منديل وثبت المنديل على أنفك. تنفس بعمق لتخفيف انسداد أنفك. خيار آخر هو ملء وعاء بالماء المغلي وإضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس والنعناع. ضع رأسك فوق الوعاء وضع منشفة فوق رأسك والوعاء حتى لا يهرب البخار. 

 الحلق الجاف - يُمزج المريمية والعسل
أحد أعراض نزلات البرد هو جفاف الحلق. قد تشعر بالجفاف والحكة في حلقك وحتى الألم. حاول علاج الحلق الجاف عن طريق وضع بضع ملاعق كبيرة من العسل في قدر وإضافة بضع أوراق من المريمية. نضع الحرارة على الخليط الخفيف والحرارة مع التحريك من حين لآخر. أخرجي أوراق المريمية بعد بضع دقائق وضعي ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من العسل في الشاي. يساعد العسل الممزوج مع المريمية على تخفيف جفاف الحلق على الفور.


الوقاية - البلسان والماء
هل تخشى أن تصاب بنزلة برد جرب صنع إكسير من البلسان. ضعي قدرًا من الماء على الموقد وأضيفي البلسان. دع الماء يغلي واتركه ينضج لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك ، قم بإزالة البلسان واغلي الماء لتقليل حجمه إلى نصف حجمه. دعها تبرد وتستهلك ملعقتين كبيرتين لتقوية جهاز المناعة لديك.

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