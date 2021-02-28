بدون أدوية .. 3 وصفات لعلاج والوقاية من نزلات البرد

في رأينا ، الأنف المحشو هو أكثر الأشياء المزعجة في الإصابة بنزلة برد. خاصة عندما نحاول النوم ، نواجه صعوبة في التعامل مع الأنف المحشو. لحسن حظنا ، هناك حل سهل لهذه المشكلة. قم ببساطة برش بضع قطرات من زيت الكافور والنعناع العطري على منديل وثبت المنديل على أنفك. تنفس بعمق لتخفيف انسداد أنفك. خيار آخر هو ملء وعاء بالماء المغلي وإضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس والنعناع. ضع رأسك فوق الوعاء وضع منشفة فوق رأسك والوعاء حتى لا يهرب البخار.