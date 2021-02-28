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ديني

نقيب القراء لـ صدى البلد: لا استعدادات لرمضان بسبب أزمة كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:00 م
محمد حشاد
محمد حشاد
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محمود ضاحي
قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء وشيخ عموم المقاريء المصرية، إن النقابة شكلت لجنة اسمها لجنة المتابعة داخل نقابة القراء، وهدفها متابعة قراء القرآن الكريم وقرآتهم المختلفة، والتحقيق مع المخالفين لآداب التلاوة.

أوضح نقيب القراء في تصريحات لـ صدى البلد" أنه لايوجد أي استعدادت لرمضان بسبب أزمة كوورنا، وكنا نستعد لرمضان بخطة واحتفالات لكن هذا العام لايوجد أي شيء بسبب هذه الأزمة.

قال الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء، إننا لا نقف بالمرصاد لأى شخص يريد قراءة القران الكريم، ولكن حينما عرض علينا أمر "بهاء سلطان"، رحبنا بالموضوع على أساس إنه ذو صوت عذب، وقال إنه يرغب في التلاوة، ورحبنا به، وقولنا له إذا حضرت للنقابة وقرأت القرآن، ووجدنا أن قراءتك سليمة فأهلا بك، ولكن عليه أن يتعلم القراءة على يد شيخ. 

 وأضاف حشاد، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع كريمة عوض، أم كلثوم قرأت آيتين في احدى افلامها لكن بشكل الهواية، أما الاحتراف فشيء آخر، فنحن نرحب بالشباب أن يقرأ القرآن. 

 وتابع أن بهاء سلطان أعلن رغبته في الانضمام لنقابة القراء، لكنه لم يبادر، ولن نشترط أن يترك الغناء، كل ما طلبناه أن نعرف، هل يقرأ القرآن بشكل صحيح؟، لا يوجد شرط لترك الغناء، ولكن قراءة القرآن لها قدسية، فأم كلثوم وعبد الوهاب كانا يغنيان، لكن الآن هناك مهرجانات فيختلط الحابل بالنابل، فإذا كان سيغنى غناء ليس به خروج، فلا مانع مثل هانى شاكر. 

 وكشف أن تسجيل القرآن الكريم ليس سهلا، فحينما أريد أن أسجل القرآن، يحضرنى في الجلسة، عضو يلاحظنى في التسجيل، فربما يراجعنى في بعض الأشياء.

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