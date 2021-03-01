الستات مابتعرفش تسوق .. سيدة تحطم محطة بنزين على الطريق السريع | فيديو

نشر موقع LIVE LEAK المعني بالفيديوهات مقطع فيديو يثبت أن السيدات ليست لديهن خبرة كفاية على القيادة ،حيث كشفت كاميرات مثبتة داخل محطة بنزين سيدة تقود سيارة سيدان بلون فضي قامت بتدمير المحطة بالكامل دون أن توقف السيارة أو تتحكم في الفرامل .





ولحسن الحظ لم يصاب أحد من عمال البنزينة ومن المرجح أن السيدة كانت داخل المحطة لتزويد السيارة بالبنزين إلا أنها فشلت في الخروج من محطة البنزين ولم تستطيع السيطرة على السيارة .









وفي هذا السياق نصح خبراء السيارات السيدات المبتدئات في القيادة وهي على النحو التالي :1-الحرص على القيادة بسرعة منتظمة ، للمحافظة على سلامتك وسلامة الاخرين .2-تجنبي تخطي المنحنيات بسرعة عالية ،او الانحرتف يمينا او يسار بالسيارة .3- حافظي دائما على الثبات والانتظام بالسيارة في حارتك ولا تتشتتي بمن حولك على الطريق .4- تجنبي التحدث في الهاتف أثناء القيادة خاصة إذا كنتي تقودين السيارة على الطريق السريع.5- ضرورة ربط حزام الامان أثناء القيادة ، وبذلك فأنتي تحمي نفسك عند الوقوف المفاجئ بالسيارة .6- قدميك على الفرامل دائما أثناء القيادة حتى تتجنبي التصادم مع أي سيارة أخرى .7 – اتركي مسافة دائما بينك وبين السيارات على الطريق حتى تتمكني من القيادة جيدا .8- حاولي دائما تهدئة السرعة عن المنحنيات والتقاطع المروري فهي ضرورية جدا حتى تتجنبي الحوداث .