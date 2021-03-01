استجابة لـ صدى البلد.. إنارة طريق عزبة عليش في القليوبية.. صور

فى استجابة سريعه لما تم نشره في "صدى البلد " تحت عنوان "مظلم ومتهالك.. أهالي عزبة عليش في القليوبية للمسئولين: الطريق الرئيسي يعرض حياتنا للخطر.. "، كلف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية المسئولين بمجلس مدينة وضع كشافات بطريق عزبة عليش السفاينة مركز طوخ وعلى الفور تم تركيب أعمدة كهرباء للحد من الحوادث.

وناشد أهالي القريه المحافظ بمتابعة الإنارة وإعادة رصف الطريق، حتي لا تؤثر الأرضية الترابية على حركة السير وهو ما يؤدى للكثير من الحوادث.





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