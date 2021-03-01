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أخبار العالم

توصيات مهمة من الصحة الكويتية إلى المواطنين

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:41 ص
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
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قسم الخارجي
أكدت مصارد صحية إلى صحيفة القبس الكويتية على اتباع التوصيات الصحية العالمية بشأن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت المصادر إنه لا حاجة لإجراء مسحة أو فحص أجسام مضادة قبل الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن القيام بذلك من شأنه إنهاك الكوادر الطبية والتمريضية العاملة، كما سيبطئ إجراءات احتواء الوباء بل يسهم في انتشاره.

وحول موقف المصاب بـ كورونا عقب الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، قالت المصادر إن عليه الانتظار نحو 3 أشهر لأخذ الجرعة الثانية، مؤكدة أن المواطن الذي يتلقى جرعة أولى من اللقاح خارج البلاد، بإمكانه أخذ الجرعة الثانية لدى عودته، شريطة توافر اللقاح ذاته في مراكز التطعيم محليًا.

كما نصحت المصادر الشخص الذي تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس ينصح بعدم أخذه للقاح وتأجيله، حتى اختفاء تلك الأعراض

وذكرت المصادر أن نحو 262 ألف شخص حصلوا على اللقاحات في الكويت، وذلك مع تسريع وتيرة منح اللقاحات في البلاد. 

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