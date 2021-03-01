بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب

لفتت ريا أبي راشد الأنظار في الحفل بإطلالة ساحرة من أختيار الإستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مشكوفة باللون اللبني المزين بببعض التطريزات و النقوشات الرائعة.





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حمل فستان ريا أبي راشد توقيع المصمم اللبناني GEORGES HOBEIKA، وأنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات التي حملت توقيع BVLGARI.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أبي راشد على تسريحة الشعر المرفوع ووضعت مكياجا جذابا و مميزا كشف عن جمال ملاامحها.



