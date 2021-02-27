أبيض X أسود.. شاهد | ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

نشرت االإعلامية ريا أبي راشد صور جديدة لها في دبي، وقامت بنشرها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وناعمة، وهو ما دفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات عليها.
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وظهرت ريا أبي راشد مُرتدية فستان متوسط الطول باللون الأبيض والأسود بأكمام طويلة، بقصة مميزة من على منطقة الصدر، واختارت عليه حذاء باللون الأسود، وهو ما ابر من اناقتها .
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا عبر ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ حيث قامت بإختيار الآي شادو والماسكرا والآي لاينر تبرز من جمال عينيها، مع وضع الون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
فيما اختارت ريا ابي راشد بعض الاكسسوارات الناعمة، حيث ارتدت قرطين ناعمه باللون الفضي اللامع، وهو ما أبرز من رقتها وانوثتها.
وولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.
وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.
وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.
وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.
وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..