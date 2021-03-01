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مدبولي: إرجاء نفاذ قانون الشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:03 ص
نشرة اخبار صباح البلد
نشرة اخبار صباح البلد
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين ، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

موقع صدى البلد : 
السيسي يوجه بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب .

بوابة الأهرام :

مدبولى : إرجاء نفاذ قانون الشهر العقارى حتى نهاية العام الجارى .

موقع مصراوي :

49 وفاة .. الصحة تعلن بيان كورونا 

موقع اليوم السابع :

" التأمينات " تبدأ اليوم صرف معاشات شهر مارس .

بوابة الشروق :

وزير العدل : نسبة العقارات فى مصر 5% والوضع لا يصح .

موقع سكاى نيوز :
إسرائيل تقصف محيط " السيدة زينب " جنوبى دمشق .

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