مدبولي: إرجاء نفاذ قانون الشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين ، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.
موقع صدى البلد :
السيسي يوجه بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب .
بوابة الأهرام :
مدبولى : إرجاء نفاذ قانون الشهر العقارى حتى نهاية العام الجارى .
موقع مصراوي :
49 وفاة .. الصحة تعلن بيان كورونا
موقع اليوم السابع :
" التأمينات " تبدأ اليوم صرف معاشات شهر مارس .
بوابة الشروق :
وزير العدل : نسبة العقارات فى مصر 5% والوضع لا يصح .
موقع سكاى نيوز :
إسرائيل تقصف محيط " السيدة زينب " جنوبى دمشق .