بعد توجيهات الرئيس.. تفاصيل خطة التعليم العالي لاستكمال البنية التحتية لتحويل الجامعات الحكومية إلى ذكية .. وتؤكد: تقديم محتوى من منفذ واحد تابع للمجلس الأعلى

التعليم العالي:

80% من أعضاء هيئة التدريس تأقلموا مع ظروف كورونا وقاموا برفع المحاضرات أونلاين

تقديم محتوى الجامعات من خلال منفذ واحد تابع للمجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة 6 أكتوبر:

ما أنفق على البنية التحتية بالجامعات نجني ثماره بتجربة التعليم عن بُعد





وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي"، بالإسراع في استكمال البنية التحتية المعلوماتية لتحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات ذكية، فضلًا عن تطوير الخدمات التعليمية والبحثية بكافة المناهج الدراسية في تلك الجامعات، واستحداث البرامج البينية بها طبقًا للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.

كما تم استعراض منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن التطورات الخاصة بميكنة تلك المستشفيات ضمن المشروع القومي للبنية التحتية المعلوماتية للجامعات الحكومية، حيث وجه الرئيس بتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لضمان الاستعداد الدائم للمستشفيات الجامعية للتعامل مع مستجدات جائحة كورونا





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ومن جانبه قال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، إن الوزارة لديها خطة عمل مكثف حتى يكون هناك مجابهة لجائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، لذلك أصبح لديها خطط لنظم التعلم الإلكتروني بحيث تكون هناك أخبار قريبة جديدة بالتضافة إلى أنه هناك منصة انطلقت منذ مارس 2020 لكي تتواصل مع الفصول التخيلية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

واضاف " فاروق" في تصريح لموقع "صدى البلد " أن الجامعات لن تكون قادرة على تطوير التعليم عن بعد بالجامعات دون وجود بنية تحتية قوية تتحمل هذا التطوير، فلابد من وجود تواصل بين الأساتذة والطلاب من خلال التواصل عبر الإنترنت، وهو أمر قائم بالفعل من خلال تطوير ضخم جدا داخل الجامعات بالاتفاق مع الشركات المقدمة لهذه الخدمة داخل الجامعات وفي وقت قريب جدا سيشعر الجميع بالفرق".

وتابع: " دور أعضاء هيئة التدريس كان مبهرا، فقد توافق أكثر من 80% منهم مع الظروف، وقاموا برفع المحاضرات أونلاين على المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم وزارة الاتصالات بإتاحة المنصات التعليمية مجانا، مضيفا: "نعمل على أن يكون محتوى الجامعات من خلال منفذ واحد للمجلس الأعلى للجامعات بتقديم منصة موحدة تتيح الفصول التخيلية بين أعضاء هئية التدريس والطلاب".

أضاف إن وزارة التعليم العالي تعمل على 3 محاور وهي المؤسسات التعليمية والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية وخططا طموحة يتم تنفيذها في وقت قياسي لتحقيق إنجازات خلال 2021 من ناحية البنية التحتية والتطوير في النظم وبناء القدرات.

وقال: "الوزارة تحتاج الدعم من القطاع الخاص، فعند عمل شراكات من شركات دولية لا بد من أن يكون لديها خطة انتشار وتواصل وتواجد فعلي داخل الأماكن التنفيذية، خاصة أن الوزير خلال اللقاءات للمتابعة يتساءل حول وصول الخدمة للمستهدفين وشعورهم بها أم لا"، مؤكدا أن ذلك هو مؤشر النجاح وليس فقط توقيع البروتوكولات، ولكن التواصل هو وسيلة وضمن آليات التنفيذ داخل الجامعات.

بينما قال الدكتور جمال سليمان، رئيس جامعة 6 أكتوبر ، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إنه طبقا لما اتفق عليه المجلس الأعلى للجامعات سابقا أن الكليات النظرية سيكون الحضور بها يومين في الأسبوع بينما العملية لمدة من 3 لـ4 أيام وباقي الأسبوع سيكون من خلال الدراسة أونلاين.

وأضاف: "تجربة التعليم عن بعد أثبتت ما تم إنفاقه من الدولة على البنية التحتية وكفاءة الشبكات وسرعة الإنترنت نجني ثماره لأننا إلى حد كبير تمكنا من تخطي الفصل الدراسي الثاني بأقل قدر من الخسائر، لذا أعتقد أصبح لنا خبرة، وأصبحت الدولة بالكامل قادرة على مواصلة التعليم عن طريق تقنيات التعليم عن بعد".

وأشار إلى أنه من المؤكد أن التعليم عن بعد ليس جيدا 100% ولكن ما تم إنجازه خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي والفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي كان جيدا، خاصة أن أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي كبيرة جدا فهم ملايين من الطلاب فكون مصر قادرة على توفير التعليم عن بعد في وقت وجيز فهذا جيد جدا.

وتابع: "لكن هناك مشاكل في نوعية التعليم عن بعد بالكليات العملية مثل كليات الطب التي تحتاج إلى الحضور للكلية رغم ارتفاع المستوى التقني وكفاءة التعليم عن بعد إلا أن الحضور أمر ضروري، كما أن الجامعات ليست فقط تعلم فهي رياضة وأنشطة رياضية واجتماعية ورحلات جميعها توقف بسبب كورونا، لذا فالتعليم عن بعد هو وسيلة تحقق قدر من النجاح ليس كل النجاح إنما في ظل الظروف الاستثنائية للدولة بالكامل لذا لابد من أن نتقبل تفعيل التعليم عن بعد تحسينه والإضافة له وعمل معامل افتراضية وعمل مناقشات مباشرة مع الطلب فكل يوم نضيف أنشطة جديدة للتعلم عن بعد".

واستكمل الدكتور جمال سليمان، رئيس جامعة 6 أكتوبر: "الأنشطة الطلابية تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا خلال الفترة السابقة، لكن هناك بعض الأنشطة والدورات تمت أونلاين، كما أن جميع الأنشطة والمهرجانات والرحلات وغيرها توقفت جميعها خلال الفترة الماضية، أملا خلال الأسابيع القادمة أن تسمح الظروف بعودة الأنشطة الطلابية مرة أخرى".